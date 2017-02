Rodríguez: ‘En el PSOE hi ha desorientació, però ací sols hi ha un candidat: Ximo Puig’

Dissabte, 11 de febrer de 2017 a les 11:30h

"Si tornem a pensar que una cara o una altra va a aportar la solució tornarem a equivocar-nos", assegura el president de la Diputació



EP / València.



El president de la Diputació de València i alcalde d'Ontinyent (la Vall d’Albaida), el socialista Jorge Rodríguez, ha considerat que en el PSOE "hi ha desorientació" i que és necessari "repensar el projecte" d'aquesta formació, així com "reimpulsar-lo" i "explicar-lo millor" a la ciutadania, tenint en compte que "una part de la població ha abandonat" al partit i que "si ho ha fet serà per alguna cosa".



Rodríguez ha recordat que quan Alfredo Pérez Rubalcaba va ser secretari general "es va fer una convenció d'idees i va eixir un document", però ha dit que aquest tipus de treballs no poden "quedar-se en una prestatgeria" perquè així "no serveixen per a res". Igualment, ha estimat que en el PSOE "també fan falta nous lideratges i gent que torne a il·lusionar".



"Més que nova i vella política, crec que hi ha bona i mala política", gent que fa les coses bé i gent que les fa malament, amb independència del partit en què estiga", ha apuntat el responsable en una entrevista a Europa Press.



Jorge Rodríguez ha assegurat que potser "el màxim error dels polítics" siga, en el si dels partits, centrar-se en la lluita entre persones i candidats, per la qual cosa ha assenyalat que si els socialistes tornen "a pensar que una cara o una altra va a aportar tota la solució tornarem a equivocar-nos".



El president de la institució provincial ha apuntat que "és important el lideratge, qui dóna la cara o representa les sigles d'un partit", però ha ressaltat que "és molt important també l'equip i el que porte darrere programàticament i ideològicament". Ha agregat que "en el PSOE hi ha dues tendències: una, tractar de donar explicacions senzilles a problemes complexos", i l’altra, "pensar que la solució o el problema és la persona".



"Potser el blanc no és tan blanc i el negre no és tan negre. Igual ens estem movent en una escala de grisos", ha plantejat el president de la Diputació de València, que ha agregat que "tant de bo hi haguera solament un problema en el PSOE", una formació que "té una multiplicitat de problemes".



Referent a açò, ha manifestat que al partit hi ha "problemes de lideratge, de connexió amb la societat i, fins i tot, de vegades, de girs ideològics”, en al·lusió al pacte entre el PSOE i C’s i a la posició presa després de cedir a un govern amb Podem. Ha dit que açò fa que "els ciutadans vegen una muntanya russa" perquè "un partit ha de tenir capacitat de generar confiança".



Amb tot, Rodríguez ha asseverat que el congrés del PSOE "ha de servir per tancar ferides" i "donar per resolt un tema", ja que no pot "generar una divisió que es trasllade als territoris" i obrir la possibilitat de "repetir-lo a xicoteta escala".



"Es va a un congrés en el qual cada militant va a tenir el seu vot, a un congrés en el qual va a haver-hi unes opcions i a partir d'ací cal veure qui és el secretari general per tancar files i posar-se a treballar", ha declarat.



De la mateixa manera, el també alcalde d'Ontinyent ha defensat que el conclave ha de donar lloc "al debat assossegat" que "de vegades els personalismes impedeixen" i servir també per "ser analítics" i estudiar "amb vista al futur què volem oferir a la ciutadania".



Ximo Puig



Pel que fa als socialistes valencians, Jorge Rodríguez ha estimat que "solament" pot haver-hi un candidat que és el president de la Generalitat i secretari general del PSPV, Ximo Puig, que "en aquest moment ha de ser refermat absolutament per la militància perquè s’ho mereix" i perquè si no era així hauria de ser "per una qüestió de responsabilitat" després d'haver arribat al Consell "després de vint anys sense tenir govern".



El responsable provincial ha destacat que ara, "per primera vegada", després d'aquell període de temps, "la Generalitat està aplicant polítiques d'esquerres que estan beneficiant la gent", alhora que ha apuntat que Puig "està sent un gran president". Referent a açò ha defensat un PSPV que “aspire a aconseguir la transformació social" que "es fa a través del govern i de les institucions".



En aquesta línia, ha considerat que els socialistes valencians tenen "una gran oportunitat de demostrar que el que es parla en els congressos i es plasma en documents es converteix en acció política".



"El que cal fer és oblidar-nos de les quotes. En aquest moment, la importància no la té el que faça el partit sinó el que el partit pensa i el govern pot ajudar a executar", ha asseverat, alhora que ha confiat que aquest plantejament servisca "per veure'ns com més oberts".



'Relació amb Castelló i Alacant'



Pel que fa a la relació de la Diputació de València amb les de Castelló i Alacant, en mans del PP, Rodríguez ha afirmat que "en el plànol institucional és fluïda" i ha afirmat que aposta per diferenciar entre allò institucional i allò polític.



El responsable de la corporació provincial de València ha agregat que la relació amb les d'Alacant i Castelló és "fluïda" després d'haver aconseguit "punts en comú" com treballar per a col·laborar en polítiques d'igualtat, engegar una agència tributària comuna o fons comuns”.