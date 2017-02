Iglesias obre Vistalegre II cridant a la ‘unitat’ i contra la ‘divisió’

Dissabte, 11 de febrer de 2017 a les 12:30h

El líder de Podem dóna la benvinguda als assistents al congrés recitant la lletra de 'L'estaca' de Lluís Llach



ACN / Madrid.



El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha donat inici al congrés assembleari del partit, conegut com Vistalegre II pel nom del recinte madrileny que l'acull, cridant a la "unitat" i contra "la divisió". Iglesias, que ha donat la benvinguda als assistents a l'assemblea amb Íñigo Errejón i tota la seua direcció darrere, ha admès que últimament Podem ha "comés molts errors", però ha afirmat que aquest congrés ha de ser "un exemple de fraternitat, unitat i intel·ligència". El líder de Podem ha tancat la seua intervenció inicial recitant els versos de la cançó L’estaca de Lluís Llach. Entre els assistents, crits de "sí que es pot", "unitat" i "la lluita continua".



La segona assemblea de Podem ha començat amb més de mitja hora de retard i amb l'entrada triomfal de tots els membres de la direcció del partit, amb Pablo Iglesias al capdavant i Íñigo Errejón com un dels més aclamats. El secretari general ha començat amb un breu discurs de cinc minuts per reclamar construir un partit que puga fer front "al govern de la triple aliança atrinxerada en l'immobilisme", en referència a l'executiu del PP i els suports que rep del PSOE i C's.



En aquest sentit, ha cridat els assistents a "no parlar de nosaltres", en relació al debat intern i les dures lluites mantingudes entre ells en les darreres setmanes. "Hui parlem a un poble, als treballadors, als aturats, als estudiats, als petits empresaris, a les iaies que estiren la pensió, als autònoms, als exiliats, a les mares amb jornades de 20 hores, a les que defensen la sanitat i educació, parlem a un país plural", ha dit, tot afegint que "l’abstracció i la divisió treballen per a l'enemic".



Entre crits d'"unitat" dels assistents a Vistalegre, Iglesias ha admès que Podem "ha comés errors", però ha demanat que aquesta assemblea "sigui exemple de fraternitat, unitat i intel·ligència". "Estem cridats a governar, a canviar les coses, a liderar un bloc històric amb les forces germanes i la societat civil", ha dit abans de recitar part de L’estaca per acabar la seua intervenció, tot recordant que en la primera assemblea de fa dos anys van cloure cantant-la. "Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar", ha recitat.



Abans de començar l'assemblea, durant dues hores han estat entrant els assistents, entre crits de "sí que es pot" i "unitat" i música amb lletres protesta i de caire reivindicatiu. Carolina Bescansa, fins ara membre de la direcció de Podem, és la que més aplaudiments ha rebut en entrar, mitja hora abans de l'inici de l'acte, al recinte de Vistalegre. Entre les pancartes més visibles de col·lectius locals de Podem, les de Gavà i Badalona, que s'han fet sentir cridant els noms dels seus municipis mentre esperaven que comencés l'acte.