Un punt fora de casa com a consol (0-0)

El València empata davant el Betis en un partit prou tediós marcat pel mal arbitratge

Nani i Parejo protesten a l'àrbitre després de les mans de Pezzella.

Javier Cid / València.



El València ha empatat a zero gols al Benito Villamarín davant el Betis en un encontre en què ha sabut dominar durant la primera part amb un gran Orellana. Tanmateix, en la segona meitat s’ha trobat a faltar la seua presència en l’àrea rival malgrat que ha demostrat un major control del joc. El partit ha estat marcat per un clar penal no assenyalat de Pezzella, que ha tocat el baló amb les mans en l’àrea del Betis. Els locals s’han mostrat com un equip decisiu, amb ocasions clares però amb poc encert. Durmisi ha sigut el jugador més perillós del conjunt andalús, ja que ha intervingut en jugades que han posat en dificultats la fluixa defensa valenciana.



El partit ha començat amb un València que tenia el control de joc, però sense ocasions. Pel contrari, Rubén Castro sí ha deixat constància que no se li pot deixar cap espai enviant un baló al travesser. Poc després, un greu error de Diego Alves amb una eixida sense sentit ha estat a punt d’acabar amb gol d’Alex Alegría, però Gayà ho ha impedit sota els pals.



El València ha tingut el control del joc amb un Orellana que ha jugat molt còmode i ha trobat aliances amb Parejo i Nani. Han trenat bones jugades, però no han aconseguit que arribaren les ocasions. En el minut 25, en una bona jugada de Munir i Orellana, el València ha perdut, una vegada més, una oportunitat de gol, ja que Pezzella ha repel·lit el baló clarament amb la mà. Tot el camp ha vist la mà separada del cos llevat del col·legiat, que ha mirat cap a un altre costat per no assenyalar penal. Una jornada més, el València veu com una greu decisió de l’àrbitre el perjudica, com ja va passar la passada jornada davant l'Eibar.



Poc després, Santi Mina li ha robat la pilota a Pezzella de nou i ha marcat, però l’àrbitre ha assenyalat falta del davanter gallec en una altra jugada que ha generat dubtes en l’equip valencià. El partit ha sigut aspre i travat, així que Gayà ha tractat de sorprendre de lluny Adán, però el porter de l’equip andalús ha repel·lit el servei de córner, on ha acabat la primera part.



En la represa, el Betis ha pres la iniciativa i a punt ha estat d’avançar-se al marcador amb un tir de Petros al pal després d’un regat en què ha deixat clavat Mangala. Els locals han eixit al camp amb anhel de victòria mentre que el València ha perdut eixe frescor que Orellana li havia donat en la primera part.



El duel ha agafat un caràcter tediós, sense ocasions clares i molt disputat al centre del camp amb faltes i interrupcions constants. En una d’eixes, Santi Mina s’ha lesionat pressionant i ha hagut d’eixir Zaza, qui sols ha aconseguit tocar els balons que anaven per dalt. El València, tanmateix, ha despertat i ha aconseguit apropar-se a l’àrea del Betis, però sense el perill suficient com per a marcar gol.



Finalment, un punt per a cada equip en un encontre en què el Betis ha tingut les ocasions clares i el València el control sense domini ni ocasions. Un partit més en què el València se’n recorda de l’arbitratge malgrat que això no deuria de ser una excusa per oferir millor joc, ocasions i resultats. L’equip dirigit per Voro suma 20 punts i es queda, a falta que es complete la jornada, a set punts per damunt del descens.



0 - Betis: Adán, Piccini, Mandi, Pezzella, Tosca, Durmisi, Petros (Jonas, min. 73), Rubén Pardo, Ceballos, Alex Alegria (Sanabria, min. 73) i Rubén Castro.



0 - València CF: Diego Alves, Montoya, Santos (Abdennour, m. 57), Mangala, Gayà, Parejo, Mario Suárez, Munir, Orellana (Cancelo, min. 80), Nani i Santi Mina (Zaza, min. 64) .



Àrbitre: Trujillo Suárez (comitè de Tenerife). Ha amonestat Mandi, Pezzella i Sanabria del Betis, i Santos, Parejo i Zaza del València CF.



Incidències: Partit de la 23a jornada disputat a l'estadi Benito Villamarín el migdia de dissabte a les 13.00 hores. S’ha guardat un minut de silenci en record dels 17 morts a un estadi d'Angola.