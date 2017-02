El Bloc s’enforteix a l’Assemblea d’Alcaldies i Regidories del País Valencià

Dissabte, 11 de febrer de 2017 a les 17:30h

Els nacionalistes aproven per unanimitat la Carta d’Alcaldies Nacionalistes del País Valencià centrada en el municipalisme i la radicalitat democràtica al servei de la ciutadania

RedactaVeu / Alcoi.



En el marc de l’espai Àgora d’Alcoi més de dos cents representants d’Alcaldies i Regidories del país s’han reunit per a la constitució de la renovada Assemblea d’Alcaldies i Regidories del País Valencià, presidida per David González. Mesa de l’assemblea que segons la votació la conformen, junt amb l’alcalde d’Oliva, la secretària Tatiana Prades (regidora de Godella) i els vocals Benjamí Soler (alcalde del Campello), Cristina Alemany (alcaldessa de Bétera) i Susanna Nicolau (alcaldessa d’Almassora).



Des del Secretariat General del BLOC, s’ha destacat l’àmplia representativitat del vot nacionalista arreu del País. Segons la secretària nacional, Àgueda Micó, “estem governant a les principals ciutats valencianes del nostre territori i tenim representants en totes les institucions. Som la força majoritària dels governs que treballen per les persones i això ens permet treballar pel País i per les valencianes i els valencians gràcies a la nostra capacitat de gestió i de consens”. Per la seua part, el Portaveu Nacional, Rafa Carbonell, ha valorat “la proximitat i fidelitat del vot dels valencianistes” i ha reivindicat el BLOC dins la coalició com “l’espai polític necessari per seguir fent avançar la societat des del marc del valencianisme, amb identitat pròpia i des de la pluralitat que representa Compromís amb la força del municipalisme com a motor del nostre projecte polític”.





En el marc de debat, l’Assemblea ha aprovat per unanimitat les propostes de resolució presentades. També s’ha manifestat la “voluntat i aposta única per Compromís per concórrer a les eleccions municipals i valencianes del 2019” presentada pel regidor de Cocentaina Jordi Pla Valor. Altres propostes presentades han sigut la de la vicepresidenta de la Diputació de València, M. Josep Amigó, i el diputat Gerard Fullana “en suport a les diputacions amb mètodes de distribució de recursos amb criteris objectius i la col·laboració institucional”; la del regidor Víctor Medina de l’Ajuntament de Torrent per la “defensa de la gestió pública de l’aigua”; la de “suport al grup municipal de Catarroja encapçalat per Jesús Monzó” presentada per l’alcalde de Sedaví Ferran Baixauli, i per un “finançament just lligat al finançament municipal” presentada pel portaveu amfitrió Màrius Ivorra. Finalment, també hi ha hagut una proposta de “rebuig contra la violència masclista” que tornava a plasmar el quòrum de l’assemblea pel darrer assassinat ocorregut a Xàtiva.