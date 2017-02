‘No a les escandaloses pujades de la llum, no a la central de Cofrents’

Dissabte, 11 de febrer de 2017 a les 17:30h

Diferents grups ecologistes i prop d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dissabte enfront de la seu d'Iberdrola, en la plaça de Tetuán de València, per demanar "que l'electricitat tinga uns preus raonables", que se substituïsquen les energies "convencionals" per renovables i que es puga tancar la central nuclear de Cofrents (la Vall de Cofrents) "en un o dos anys".Així ho ha explicat un dels portaveus d’Ecologistes en Acció −organitzadora de la concentració al costat de col·lectius com Greenpeace i Intersindical Valenciana−, Pedro Domínguez, que ha subratllat que les energies convencionals "són cares, contaminants i molt perilloses", per la qual cosa exigeixen que "se substituïsquen per eficiència i energies renovables" i que "es deixe que cresquen" aquestes últimes."Ací a Espanya i al País Valencià som pobres en totes les fonts d'energia excepte en solar, que ens sobra", ha reivindicat per detallar que "rebem 1.600 quilowatts/hora per metre quadrat cada any". Segons ell, "amb açò podem autobastir-nos pràcticament i tancar Cofrents en un o dos anys si volguérem, però falta que es deixe que les energies renovables funcionen".En la mateixa línia, ha destacat que la protesta ve motivada, en primer lloc, perquè "la pujada de la llum ha sigut exagerada". "El mercat elèctric el monopolitzen entre quatre o cinc grans empreses i llavors ells, en contuberni amb el Govern, marquen els preus com els dóna la gana", ha criticat.El portaveu de l'organització també ha considerat "escandalós" que al gener, "quan més fred feia i quan la gent més atapeïda està de la butxaca", es produïra "una escalada de preus que va disparar l'electricitat" i "va convertir Espanya en el tercer país d'Europa amb preus més cars d’electricitat".El segon motiu que ha apuntat Domínguez és que "a més de tenir unes de les 'electricitats' més cares d'Europa, és de les més contaminants també". A Espanya, "la major part de l'electricitat es produeix en centrals nuclears i tèrmiques", ha subratllat.