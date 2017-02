El PP de Bonig, ‘teloner’ en el Congrés a la Caixa Màgica

Diumenge, 12 de febrer de 2017 a les 10:00h

El PP valencià, el PP de Bonig, ha demostrat que no té cap pes específic en la nova direcció nacional del PP que es va aprovar anit en la Caixa Màgica, on se celebra el Congrés del Partit Popular. Rajoy, en la seua estratègia de deixar que tot passe, ha tornat a confiar en el seu nucli dur i ha menyspreat Isabel Bonig. Els populars valencians no estaran a la vora del president.I és que després de la sentència de Gürtel a València , on s’ha demostrat que el PP estava ‘dopat’ i on s’ha condemnat una exconsellera del govern de Camps, Mariano Rajoy ha mirat cap a un altre costat i sols ha donat algun càrrec del ‘muntó’ a dirigents populars valencians.Així, la coordinadora general del Partit Popular valencià, Eva Ortiz; el president del PP en la demarcació de València, Vicente Betoret, i el titular de la Diputació d'Alacant, César Sánchez, han sigut nomenats aquest dissabte per la direcció estatal del PP per formar part del Comitè Executiu Nacional del partit, segons ha avançat el PPCV en el seu perfil de Twitter. Isabel Bonig, entra en l'executiva com a titular regional.El president del Govern i cap dels populars, Mariano Rajoy, ha anunciat que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, repetirà com a secretària general mentre Fernando Martínez Maíllo −fins ara sotssecretari d'organització del PP− serà coordinador general del partit i responsable d'Electoral i Organització.A més, el PP valencià ha indicat que també formen part del Comitè Executiu, com fins ara, el president del PP en la província d'Alacant, José Císcar, i també el titular del PP en la província de València, Vicente Betoret; així com el portaveu del PP en el Parlament Europeu, el valencià Esteban González Pons, o el senador Pedro Agramunt.