Mónica Oltra: ‘Hem fet una xicoteta revolució en 20 mesos de govern’

Diumenge, 12 de febrer de 2017 a les 10:15h

Iniciativa del Poble Valencià-Compromís ha celebrat, aquest cap de setmana, al centre social de La Canyada (Paterna-Horta Oest), la reunió de la seua Mesa Nacional en què s’han desenvolupat les estratègies del Pla de Treball del partit per a l’any 2017.Iniciativa ha debatut l’informe polític realitzat pels portaveus de la formació Miquel Real, Paco Garcia i Mireia Mollà, en què es destaca, quant a política estatal, la prova de foc que suposaran els pròxims pressupostos de l'Estat, davant els quals s’ha de continuar reivindicant unes inversions justes i sent l'avantguarda del poble valencià a Madrid i els defensors dels interessos de la nostra terra.La Mesa també ha aprovat una resolució per posicionar-se clarament en contra de totes les polítiques racistes, discriminatòries i que atempten contra els principis més bàsics dels Drets Humans i de la protecció del medi ambient promogudes pel govern de Trump als EUA, i ha donat suport a aquells moviments de defensa i resistència contra aquest model de govern.Des de la formació ecosocialista s’ha encoratjat la seua militància a seguir participant en encontres i fòrums de debat que contribuïsquen a generar una nova aliança supraterritorial i transnacional que faça front a les diferents cares del feixisme ultradretà i neoconservador que comença a escampar-se per Europa.Els portaveus d’Iniciativa també han volgut destacar en el seu informe que "enmig d’aquest panorama ens trobem ací, al País Valencià, en una situació política i espaciotemporal ben diferent a la de l'Estat i el món, la qual ens permet visualitzar que hi ha altres alternatives de futur. Tenim capacitat i equip humà per poder fer-ho, per això, este 2017, és important per obrir un espai de reflexió, posar en valor el que estem fent a les institucions i millorar l'organització, per poder oferir allò millor a la ciutadania"."Fer canvis profunds en les estructures de la Generalitat, recuperar drets perduts les darreres dècades, situar les persones en l'eix de les polítiques, voler posar en marxa una RTVV o pagar deutes heretats, a hores d'ara suposa una radicalitat democràtica que des d’alguns sectors conservadors no poden superar, sobretot quan es demostra que amb el mateix o menys se sap gestionar millor i que les prioritats, depenent de qui governa, sí que es poden canviar".Així mateix, des d’Iniciativa s’ha fet referència a les sentències i a l’avançament dels processos dels múltiples cassos de corrupció que afecten el PP valencià. Per al partit ecosocialista, en contrast amb la corrupció del PP, es valora més la labor que s’està fent des de l’actual Consell, que destaca per la seua honradesa i transparència. Així mateix es posa de relleu com d’encertada ha sigut la lluita implacable contra la corrupció realitzada des de Compromís en els últims anys.La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha efectuat la intervenció amb què ha conclòs la Mesa Nacional. Oltra ha assenyalat respecte a la labor del Govern del Botànic que "hem pres decisions en aquests 20 mesos que estan canviant a millor la vida de les persones, uns canvis que ja són una xicoteta revolució que la gent està percebent"."A hores d’ara, l’executiu valencià s’està posant com a exemple de bon govern en la resta d’autonomies de l’Estat. Un govern plural que està demostrant molta estabilitat, que està realitzant un gran treball i del qual ens hem de sentir orgullosos", ha destacat Oltra.