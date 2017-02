Pilar Lima, Txema Guijarro, Rita Bosaho i Ángela Ballester, valencians al Consell Estatal de Podem

Diumenge, 12 de febrer de 2017 a les 17:15h

La senadora Pilar Lima, els diputats per Alacant Txema Guijarro i Rita Bosaho i la diputada en les Corts Valencianes Ángela Ballester són els valencians que passen a formar part del Consell Ciutadà Estatal de Podem.Així ho ha acordat aquest diumenge l'Assemblea Ciutadana Estatal de Vistalegre II de la formació liderada per Pablo Iglesias , qui ha revalidat el seu lideratge i es fa amb la majoria absoluta de la direcció estatal. Així, ha pogut traure avant totes les seues propostes per a la nova etapa del partit, tant les polítiques com les organitzatives, així com el nou codi ètic i el document d'igualtat.Des de Podem València han donat l'enhorabona als elegits que han passat a formar part del Consell estatal. "Ha guanyat Podem i la democràcia. Ara toca treballar junts, tenim un país que guanyar", ha reivindicat la formació local en el seu perfil de Twitter.