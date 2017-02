Ha mort l’escultor vinarossenc Sebastià Miralles

Dilluns, 13 de febrer de 2017 a les 11:30h



RedactaVeu / València.



Diumenge a poqueta nit moria als 68 anys l’escultor vinarossenc Sebastià Miralles (Vinaròs, 1948-Valènca, 2017), segons han confirmat la Fundació Caixa Vinaròs a aquest diari. Miralles es va formar a l'Escola de Belles Arts de Sant Carles. Havia aconseguit renom amb una obra escultòrica i pictòrica que parteix de l'abstracció i d'una geometria apassionada, inspirada per Oteiza i Julio González.



Cal destacar les escultures públiques de gran format, com Presència, al parc Joan Pellisser de Bellreguard (la Safor); Discurs Solar, a Xeraco (la Safor); Ab-U, al campus de la UPV (València); o Creixent, a Vinaròs (el Baix Maestrat). A banda de les nombroses mostres individuals i col·lectives, el seu treball pot trobar-se en diferents col·leccions particulars o institucionals en ciutats com Santiago de Xile, Mèxic, Brussel·les, Roma, Tòquio o Teheran.

Sebastià Miralles era soci d’Acció Cultural del País Valencià i en desembre de 2016 va rebre la Medalla de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València qui el destacava com “un dels principals renovadors de l'escultura valenciana en els 80. Així mateix, la Facultat ha volgut transmetre-li el més sincer agraïment per la dedicació com a professor de la UPV a la labor pedagògica i formativa de milers d'estudiants durant tota la seua trajectòria docent”.





Sebastià Miralles. Foto: Mariola Nos.