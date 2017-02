Més de 2.000 alumnes descobreixen el patrimoni del cap i casal en la tercera ‘Valencianada’

Dimarts, 14 de febrer de 2017 a les 00:00h

Més de 2.000 alumnes de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius, procedents de 31 instituts, participaran el pròxim 15 de febrer a la Valencianada (#VLCda17) organitzada per 1entretants dins del World Mobile City Project que enguany arriba a la seua tercera edició, segons han informat els organitzadors, en aquesta ocasió onze nous instituts s’han incorporat a aquest projecte col·laboratiu de georeferenciació i tecnologia mòbil, impulsat per l’ Equip LaceNet i amb el suport dels centres que hi participen, així com la col·laboració de la UPC i l’Ajuntament de València.L’activitat està organitzada a València per l’associació de professors 1entretants i està adreçada als joves que han de saber localitzar qualsevol punt de la ciutat combinant els mitjans clàssics amb l’ús de les darreres tecnologies, tot aplicant el treball cooperatiu en grup. Es tracta, doncs, d’un esdeveniment sociocultural i educatiu de rellevància per les dimensions del treball, per la interdisciplinarietat de la proposta i per l’esforç que demana. La geolocalització d’edificis i referents culturals de la ciutat de València suposarà la coincidència de molts alumnes pels carrers de la ciutat de València que aniran identificats amb una xapa. Els objectius generals de la proposta, a més de la divulgació del patrimoni cultural valencià, consisteixen a establir ponts entre l’ensenyament formal i el no formal, difonent també l’ús de dispositius mòbils per a l’aprenentatge en contextos reals.Enguany, aquesta activitat torna a comptar amb la col·laboració del MuVIM centre de referència i on s’han celebrat les reunions preparatòries. A més, en aquesta edició s’ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de València, especialment de les regidories de Cultura, Educació i Joventut, i Mobilitat. De manera que l’EMT facilitarà la mobilitat dels participants amb abonaments gratuïts, amb la finalitat de promoure l’ús del transport públic i de publicitar de forma pràctica i real totes les línies que formen part de la xarxa d’autobusos de la ciutat, ja que l’alumnat haurà de desplaçar-se per tota la ciutat per arribar als 83 llocs que han estat seleccionats enguany.Com a novetat en aquesta 3a edició de la Valencianada, s’inclouen activitats de gamificació vinculades a l’arribada als llocs de destí dels grups participants. Amb l’objectiu de fomentar la participació, aquells alumnes que completen les activitats i realitzen la millor tasca mitjançant la realització de fotos, vídeos i la identificació dels objectius previstos, rebran un premi. A més, totes les targetes, on s’indiquen els edificis on cal arribar, incorporen una aplicació de realitat augmentada on es proposen preguntes i accions que han de realitzar els alumnes quan arriben prop de l’edifici.