Santi Mina estarà al voltant d’un mes de baixa

Dilluns, 13 de febrer de 2017 a les 13:45h

El jugador del València Santi Mina té un esquinç de grau I-II al lligament lateral intern del seu genoll esquerre. Aquest matí s’ha sotmès a unes proves per saber quin tipus de lesió s’havia provocat després de les molèsties patides en el darrer partit davant el Betis , on el davanter gallec es va veure obligat a abandonar el terreny de joc. Així, Mina, que després de les proves ha tornat a la Ciutat Esportiva de Paterna a començar a recuperar-se, presenta una lesió que té un període estimat de recuperació de 3-4 setmanes.Voro González perd un dels jugadors més en forma de l’equip en el darrer mes per afrontar quinze dies clau amb cinc partits en tan sols dos setmanes. Mina es perdrà almenys el partit davant l'Athletic d'aquest diumenge a Mestalla, així com l’encontre ajornat davant el Reial Madrid i els partits de La lliga davant l'Alabès, Leganés i Atlètic de Madrid.Amb la baixa de Mina, els dos fitxatges del mercat hivernal podran obtindre una major quota de protagonisme. Zaza seria el davanter més pur per substituir el gallec i ha de mostrar la qualitat per la qual es va decidir apostar pel seu fitxatge, mentre que Orellana , que ja va demostrar molt bon nivell al Benito Villamarín el passat dissabte, podrà fer un bon tàndem amb el davanter italià per crear els gols i el perill del València.