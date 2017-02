Josep Lluís Doménech rep l’homenatge pòstum d’Alberic

Dilluns, 13 de febrer de 2017 a les 14:00h

El Saló de Plens de l'Ajuntament d'Alberic va viure aquest cap de setmana un emotiu acte amb el lliurament del guardó del Premi d’Assaig 2016 a la vídua de Josep Lluís Doménech. El lletraferit, membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, es va adjudicar el certamen dedicat al poeta alberiqueny Francesc Badenes Dalmau amb un ampli treball elaborat just abans de morir sobtadament al setembre de 2916, quan comptava amb seixanta-quatre anys d'edat. L'estudi de Doménech, que es denomina Converses inacabades amb Francesc Badenes Dalmau. Una aportació documental, va ser considerat el millor per un jurat que integraven representants del consistori alberiqueny (cas de la regidora de Cultura, Sara Arnau; o l'alcalde, Toño Carratalá, a més d'escriptors com Aureliano Lairón o Jesús Huguet.En l'acte de lliurament del guardó es va recordar la figura de l'autor de nombrosos treballs lingüístics que li van valdre el reconeixement d'un bon nombre d'entitats, entre elles la Generalitat Valenciana. Els Premis Literaris d'Alberic comptaven en 2016 amb quatre modalitats: els ‘Rafael Comenge’ de Narrativa Curta, els ‘Francesc Badenes Dalmau’ de Poesia i els Rafael Giner per a escolars, a més del nou d'Assaig en homenatge al alberiqueny Francesc Badenes Dalmau, de qui enguany es commemora el centenari de la seua defunció. És per açò que l'adjudicació del guardó es va postergar fins ben entrat el 2017. El nou certamen d'assaig estava dirigit a estudis crítics sobre la vida i obra de Badenes Dalmau i havien d'estar escrits en valencià, sense límit d'extensió. El premi en metàl·lic que ara s'ha adjudicat Josep Lluís Doménech és de 3.000 euros i una distinció.Doménech era llicenciat i doctor en Psicologia i llicenciat també en Filosofia i en Ciències de l'Educació i comptava amb una trajectòria docent i literària molt dilatada. Era acadèmic de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua des de juny del 2001 i entre les seues recerques es troben estudis sobre la situació del valencià en l'ensenyament, la presència social dels mitjans de comunicació i la influència social de la televisió. Va ser premiat per la Generalitat Valenciana per la seua contribució a la normalització lingüística del valencià i era autor de llibres de diferents temàtiques i gèneres com la poesia, assaig, llibres de text o diccionaris. Alberic li va lliurar a l'octubre la Distinció d'Honor de la localitat.