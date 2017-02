Els alumnes il·licitans descobriran Elx amb la ‘Valencianada del Sud’

Dimarts, 14 de febrer de 2017 a les 00:00h

L’activitat tindrà lloc el 15 de febrer



RedactaVeu / Elx.



Per segon any consecutiu, Elx tornarà a realitzar la ‘Valencianada del Sud’. El mateix dia 15, alhora que es celebre a València, Alcoi, Castelló de la Plana o ciutats catalanes com Manresa, Igualada o Tarragona, a Elx (Baix Vinalopó) alumnes de diversos centres hauran de saber geolocalitzar diversos punts d’interès o llocs importants de la ciutat combinant mitjans clàssics amb l’ús de les noves tecnologies com internet, mòbil, xarxes socials, codis QR, Google Maps, etc.



Els alumnes, dividits en grups de 4 persones, han de visitar llocs il·licitans ben representatius (monuments, horts, llocs de significat literari, edificis singulars lligats a fets històrics…) sobre els quals han de realitzar una tasca, que apareixen en unes fitxes que els marcaran la ruta a seguir, i caldrà que els geolocalitzen amb una etiqueta i amb la resposta a la tasca plantejada. En definitiva, han de demostrar que saben desplaçar-se per Elx i alhora descobrir-la en la seua dimensió històrica, cultural, social, econòmica, etc. L’activitat començarà a les 9.30 h al Centre Municipal de Congressos d’Elx des del qual els professors dels centres que hi participen faran un seguiment dels seus estudiants i les activitats que realitzen mitjançant aplicacions de localització. Es podrà seguir la jornada a través de l’etiqueta #VLC_SUD17.



Al sud és la segona vegada que es realitza sota l’organització d’El Tempir i amb el suport de l’Ajuntament d’Elx, la Universitat Miguel Hernández i la Xarxa 1entretants, i les col·laboracions d’EduTicTac i l’Equip LaceNet.





Cartell de la 'Valencianda del sud'.