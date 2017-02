La UJI convoca el VII Premi Manel Garcia Grau de poesia

Dilluns, 13 de febrer de 2017 a les 19:00h

La Universitat Jaume I ha convocat, amb la col·laboració de l’Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i l’empresa Perifèric TV, la setena edició del Premi de Poesia Manel Garcia Grau. La temàtica del treball és lliure i ha de presentar-se escrit en llengua catalana.L'original haurà de tenir l'extensió normal d'un llibre de poesia i el termini d'admissió d'originals finalitza el dia 10 d'abril de 2017. El guardó té una dotació econòmica de 3.000 euros i el llibre guanyador serà publicat per Perifèric Edicions, dins de la col·lecció Poesia.El premi Manel Garcia Grau de poesia pretén impulsar el conreu d’aquest gènere literari i recordar la figura de l'escriptor, activista i professor de Filologia de la Universitat Jaume I, Manel Garcia Grau, qui va morir en 2006 en plena maduresa creativa. Poeta i narrador, Garcia Grau és una de les figures principals de la literatura valenciana de les últimes dècades. Va destacar sobretot com a poeta i la seua obra està present en nombroses antologies. En el seu currículum, a més, figuren premis com els Octubre, l’Englantina d'Or dels Jocs Florals de Barcelona o Ciutat de València, tots ells de poesia.