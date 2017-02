Protesta contra el CETA dimecres a Estrasburg

Dimarts, 14 de febrer de 2017 a les 00:00h

La signatura del tractat comercial amb el Canadà previsiblement s’aprovarà en la sessió que se celebra aquest dimecres 15 a l’Europarlament. Intersindical participarà en les mobilitzacions previstes al Parlament Europeu

L’autocar llogat per EUPV eixirà d’Alacant a primera hora d’aquest dimarts. L’arribada a Estrasburg està prevista per al matí del dimecres, una jornada en la qual els responsables de les diferents campanyes contra el CETA duran a terme diferents activitats de protesta.

RedactaVeu / València



El portaveu d’Intersindical Valenciana Vicent Maurí acudirà, juntament amb activistes de diferents comarques del País Valencià, a les mobilitzacions previstes per a aquest dimecres 15 de febrer al Parlament Europeu d’Estrasburg en contra de la signatura del tractat comercial amb el Canadà (conegut com a CETA), que previsiblement s’aprovarà en la sessió que se celebra aquest dia a l’Europarlament.



Vicent Maurí se suma a l’autocar llogat per la delegació d’Esquerra Unida del País Valencià al Parlament Europeu en el marc de les accions per tractar d’aturar la signatura d’un tractat “que tindrà conseqüències nefastes per al teixit productiu de tota Europa i sobretot per als sectors més desafavorits de la població”.



Un tractat “que atempta contra el sector agrari, les pimes i la industria tradicional del PV”



Segons explica Intersindical en el seu comunicat, “directament atempta contra el sector agrari i ramader, contra la indústria tradicional i contra les pimes que formen la columna vertebral del nostre context socioeconòmic”.



L’autocar eixirà d’Alacant a primera hora del dia 14 i farà parades a Alcoi, València i Castelló abans d’arribar a Barcelona, des d’on se sumarà al comboi d’activistes de diferents punts de l’Estat.



Manifestació i concentració a Estrasburg



L’arribada a Estrasburg està prevista per al matí del mateix dia 15, una jornada per a la qual els responsables de les diferents campanyes contra el CETA que es desenvolupen a França, Alemanya, Bèlgica, Àustria, Holanda i Irlanda han organitzat diferents activitats de protesta: des d’una manifestació que acabarà en concentració davant l’Europarlament mentre es produeix la votació fins a assemblees públiques i altres iniciatives lúdiques, culturals i artístiques.