Silenci dels mitjans estatals sobre la cimera empresarial en defensa del Corredor

Dilluns, 13 de febrer de 2017 a les 17:45h

La cobertura dels mitjans a la cimera en defensa del Corredor Mediterrani celebrada aquest dilluns a Tarragona i que ha comptat amb la participació de l’empresariat valencià i català ha estat molt desigualada. De fet, aquesta s’ha donat en funció de l’àmbit –estatal i autonòmic− dels diferents diaris.Així, mentre les capçaleres estatals com ABC o La Razón no han donat cap informació sobre aquesta jornada, ni tan sols en les seues edicions catalanes – El Mundo El País sí ofereixen informació en les seues edicions valencianes−, en els mitjans catalans el seguiment ha estat molt dispar. En aquest sentit, els digitals elmon.cat elpuntavui , entre d’altres, no ofereixen, almenys fins el moment de redactar aquesta notícia, cap informació al respecte, com sí fan Vilaweb La Vanguardia , que ho destaquen en les seues respectives portades digitals.Contràriament, la pràctica totalitat de capçaleres del País Valencià – Levante La Veu − ofereixen en les seues portades completa i detallada informació al voltant d’aquesta jornada organitzada a Tarragona per l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) i el Cercle d’Economia i en què han participat més de 300 empresaris valencians i catalans que han reivindicat la necessitat de complementar la històrica xarxa radial ferroviària de l’Estat espanyol amb la connexió per la costa entre Algesires i la frontera amb França.