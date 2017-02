Compromís veu ‘deslleial’ el comportament del Govern del PP amb el Corredor

Dilluns, 13 de febrer de 2017 a les 19:15h

“És indignant el comportament deslleial que el govern del PP de Mariano Rajoy està tenint amb les infraestructures estratègiques pendents en el nostre territori”, critica la diputada nacionalista Belén Bachero

Compromís ha registrat aquest dilluns en les Corts una petició de compareixença del secretari autonòmic d’Habitatge, Josep Vicent Boira, perquè explique en seu parlamentària el posicionament del Consell respecte al fet que fons destinats al corredor mediterrani “hagen acabat invertits a Madrid, i quines mesures pensa prendre l’executiu valencià per exigir al Ministeri de Foment que invertisca eixos fons a les nostres infraestructures”.

Segons ha assegurat la diputada de Compromís Belén Bachero “és indignant el comportament deslleial que el govern del PP de Mariano Rajoy està tenint amb les infraestructures estratègiques pendents en el nostre territori, entre les quals destaca el Corredor Mediterrani, al qual es consignen partides pressupostàries que acaben pagant intervencions que res tenen a veure amb el Mediterrani”.“Estem farts que des del Govern estatal ens menyspreen contínuament. El nostre territori no pot seguir patint un aïllament en matèria d'infraestructures. És inacceptable que no tinguem encara una eixida ferroviària competitiva cap a Europa i no podem acceptar més incompliments”, ha denunciat Bachero.Per a la diputada de Compromís, el nostre territori ha patit històricament una “sistemàtica manca d'inversió per part de l'Estat” i això “ha provocat un embut en totes les nostres connexions cap a Europa, tant ferroviàries, com viàries i portuàries”. Per a la formació, el Corredor Mediterrani és la solució a eixa problemàtica, “ho sap el Govern espanyol des de fa dècades perquè així ho han reflectit tots els estudis europeus sobre prioritats en infraestructures ferroviàries, però d’una manera més que negligent no s’estan invertint els diners públics amb racionalitat”.