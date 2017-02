4M€ en ajudes per reformar habitatges i millorar la seua accessibilitat

Dilluns, 13 de febrer de 2017 a les 19:45h



RedactaVeu / València.



Aquest dilluns s'ha presentat el pla RENHATA 2017, que destinarà 4 milions d'euros a ajudes per a la reforma interior d'habitatges, amb l'objectiu de millorar la seua accessibilitat i també la seua eficiència energètica. L'acte ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Ximo Puig, la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, i el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent.



El cap del Consell ha assegurat que la presentació d'aquesta operació és “solament el principi” i ha anunciat que el pròxim any la Generalitat augmentarà la dotació econòmica amb la intenció que RENHATA “es consolide”.



De fet, a més de millorar les condicions i la qualitat dels habitatges de tot el territori valencià perquè siguen accessibles i respectuoses amb el medi ambient, una altra de les intencions del pla és fomentar l'activitat econòmica del sector de la construcció, així com d'altres subsector derivats d'aquest.



Així mateix, la consellera María José Salvador ha remarcat que RENHATA és important “perquè dinamitza i ajuda a recuperar la competitivitat d'uns sectors tan importants per a l'economia del nostre territori com la ceràmica o el marbre, que ens situen en el cap d'exportació i producció en l'àmbit internacional”.Per la seua banda, el conseller Climent ha posat l'accent en la importància de la formació a l'hora de “rehabilitar o construir edificis amb eficiència energètica”, motiu pel qual el Consell, a través del Servef i en col·laboració amb les conselleries d'Educació i Habitatge, ha iniciat un projecte per formar ciutadans en aquesta matèria i proporcionar-los un “certificat professional que així ho acredite”.L'operació es divideix en dues parts. D'una banda, s'atén, a través d'una partida de 3 milions d'euros, la reforma de banys i cuines en edificis anteriors a l'any 1996 i obres per garantir l'accessibilitat de l'immoble a persones amb diversitat funcional, amb independència del l'antiguitat de l'edifici.En aquest cas, les obres subvencionades hauran de tenir un pressupost mínim de 2.000 euros i un màxim protegible de 12.000. El percentatge de l'ajuda serà d'un 35% amb un màxim de 4.200 euros per obra.D'altra banda, es destinen 750.000 euros per a aquelles obres destinades a millorar l'eficiència energètica dels habitatges a través de la substitució de calderes domèstiques per altres més eficients enèrgicament, punt al qual es destinaran 200.000 euros, així com a la instal·lació de noves finestres amb aïllament tèrmic reforçat.La tramitació d'aquestes ajudes, les bases i ordre de les quals es publicaran a finals de febrer i principis de març respectivament, es podrà realitzar, una vegada publicada la convocatòria, per via telemàtica a través d' aquesta web