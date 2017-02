Desallotjats diferents edificis en Pego en enfonsar-se el sostre d'una finca de tres altures

Dilluns, 13 de febrer de 2017 a les 20:30h

Dues persones han sigut rescatades per l'ensulsiada del sostre de l’edifici situat al centre del municipi de la Marina Alta

La causa de l'enfonsament podria ser la intensa pluja que referma en la zona. A més de l'habitatge afectat, han sigut desallotjats els habitatges i edificis adjacents.

Imatge de l'edifici sinistrat.

Etiquetes

Enfonsament, Pego

RedactaVeu / EP / Pego



Dues persones han sigut rescatades per l'ensulsiada del sostre d'un edifici de tres plantes a Pego (la Marina Alta), que ha sigut desallotjat, així com diferents edificis contigus, segons han informat fonts del Consorci Provincial de Bombers i la Comandància de la Guàrdia Civil d'Alacant.



Els tècnics municipals analitzen l'afectació en l'estructura de l'edifici −situat en el número 16 del carrer de Ramón y Cajal− per valorar la situació en què ha quedat.



El bloc afectat, en el centre de la ciutat, ha sigut desallotjat després de la caiguda del sostre del tercer pis. A més, s'han rescatat dues persones que es trobaven en el seu interior i que han pogut eixir il·leses.





Foto: Bombers Diputació Alacant.