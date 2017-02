Campanya contra l'amor tòxic durant aquest 14 de febrer

Dilluns, 13 de febrer de 2017 a les 20:45h

Aquest dimarts, 14 de febrer, Podemos Elx durà a terme una campanya amb la qual vol contrarestar la multitud de campanyes publicitàries que inciten al consum i que mercantilitzen les relacions amoroses. Amb aquesta iniciativa, la formació, durant tot el dia, anirà fent tasques de sensibilització en xarxes socials on aniran compartint frases com “Si dol, no és amor”, “Si t'anul·la o et controla, no és amor”, “Si et demana que canvies per amor, no et vol”, “La teua felicitat no depèn de ningú” o “L'amor romàntic mata”.Podemos Elx, segons el comunicat difós, explica que “l'amor romàntic és el model cultural en el qual som socialitzats de manera diferent dones i homes segons les expectatives de rol de gènere”. És per això que destaquen que “dins d'aquest model hi ha una sèrie de pautes i ideals sobre la persona de la qual cal enamorar-se, com ha de ser la relació, quines conductes es poden tenir i quines no, etc. Pautes que porten implícits els estereotips tradicionals i una sèrie de mites i creences vinculats als mateixos”.És per això que aquesta formació vol, mitjançant la campanya que duran a terme, contrarestar els mites que hi ha sobre l'amor romàntic i tòxic com són el mite de la mitja taronja, el de l'exclusivitat, el de l'emparellament, el de la gelosia o el mite de la passió eterna, entre uns altres.Per a Podemos Elx aquests mites romàntics estàndard “generen expectatives que són difícils d'aconseguir i que condueixen a conductes negatives que al seu torn perjudiquen més la relació”. Fins i tot, apunten que “en el cas particular de la gelosia les conseqüències són més greus, ja que són considerats com predictors de violència”.Finalment, insisteixen que “és necessària una resocialització del concepte d'amor, dels models amorosos desitjables i dels models masculins i femenins basats en l'afecte i en la confiança, el compromís emocional i la reciprocitat”.