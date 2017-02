La Mostra d'Embotit de Requena supera les vendes de l'any passat

Dilluns, 13 de febrer de 2017 a les 20:45h

Requena (la Plana d'Utiel-Requena) va cloure aquest diumenge la XXIV edició de la Mostra de l'Embotit Artesà i de Qualitat amb la qual ha superat les xifres de visitants i venda de tiquets de l'any passat. És per això que l'alcalde requenenc, Mario Sánchez, ha qualificat de “complet èxit” aquesta fira i ha agraït la tasca de tots els participants. “Ens posem ja a treballar en la XXV edició, les noces de plata, perquè siga també un èxit”, ha manifestat el primer edil.De la mateixa manera, el regidor de Comerç, Indústria i Consum, José Chirivella, ha indicat que en la passada edició ja es va produir un augment significatiu de venda de tiquets, però en aquesta “s'han venut encara més que l'any passat i s’han superat totes les expectatives” malgrat les prediccions meteorològiques que pronosticaven mal oratge.Des de l'Associació de l'Embotit de Requena, el seu president, Miguel García, s'ha mostrat “molt satisfet” per la celebració d'aquesta Mostra, en la qual “s'han complit tots els objectius i metes marcades”.Durant tres dies, Requena s'ha convertit en l'epicentre de l'embotit que, acompanyat de vins i caves, ha delectat els paladars de requenencs i visitants. A més, durant la Mostra de l'Embotit s'han pogut assaborir altres productes com el pastís típic requenenc, plats tradicionals elaborats per l'Associació de Mestresses de casa, formatges i cafè.En l'acte de clausura va tindre lloc el lliurament del Premi del Concurs de Cartells de la Mostra de l'Embotit a Jaime López, així com també el del concurs escolar de dibuix. Tot seguit també es van entregar les distincions “Carnisser Solidari” creades pel Consell Regulador IGP Embotit de Requena, amb les quals s'ha volgut reconèixer la “gran labor” realitzada pels diferents cossos i forces de seguretat en la gran nevada de fa unes setmanes.A més a més, el guanyador del III Concurs d'Elaboració de 'Cachulí', que vol donar a conèixer la gastronomia del municipi a través d'un dels seus plats típics, ha sigut l'equip de Roberto Lahiguera, que ha destacat d'entre els nou equips participants.