València es tornarà a omplir de corredors aquest diumenge

Dimarts, 14 de febrer de 2017 a les 11:00h

Es celebra 4a Cursa José Antonio Redolat que comptarà també amb proves per a menors

Atletisme, València



RedactaVeu / València.



Aquest diumenge torna el XIII Circuit Divina Pastora de Curses Populars amb la disputa de la segona prova de l'any. Com és habitual, serà un matí en què l'atletisme popular prendrà els carrers de la ciutat de València i, en aquest cas, omplirà de corredors les pistes d'atletisme de l'Estadi del Túria del Tram III, ja que l'arribada estarà instal·lada en aquesta emblemàtica instal·lació municipal.



L’eixida tindrà lloc a les 09.00 hores per als atletes preferents A, B, C i D; i, a partir de les 09.05 hores prendran la sortida la resta de participants des de l'avinguda del Músic Mestre Rodrigo, 14 (cantonada amb carrer del Marqués de Sant Joan) i recorrerà una distància de 6.200 metres fins a finalitzar a les pistes d'atletisme del riu, passant i acabant en llocs molt representatius per a molts atletes populars, ja que són llocs on molts d'ells entrenen cada setmana.



Les inscripcions individuals a aquesta carrera es poden realitzar ja i fins al dijous 16 de febrer, a les 20.00 hores, a la pàgina web oficial del Circuit deportevalencia.com/carreras i fins arribar a les 2.000 inscripcions previstes per a la cursa.



El cost de la inscripció és de 2,55 euros. El xip i dorsal es podrà recollir al Complex Esportiu Cultural Petxina el divendres 17 de gener de 17.00 a 21.00 hores o el dia i en l'entorn de la sortida des de les 07.30 hores fins mitja hora abans de la prova.



Cal no oblidar que, una edició més, es comparà amb les proves infantils per a nens i nenes que, com és habitual, se celebraran després de la prova reina. A aquestes curses poden inscriure els més xicotets des dels 3 anys d'edat i fins als 13 en les diferents i corresponents categories. El cost de la inscripció és d'1 euro que anirà destinat íntegrament a AVATCOR.