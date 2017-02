Anticorrupció demana que Correa, Crespo i 'el Bigotes' entren a presó immediatament

Dimarts, 14 de febrer de 2017 a les 10:15h



EP / València.



La Fiscalia Anticorrupció sol·licita l'immediat ingrés a la presó per al capitost de la trama Gürtel, Francisco Correa, condemnat a 13 anys de presó pels falsejaments en les edicions de la fira de turisme FITUR entre els anys 2005 i 2009, dins de la peça 3 del cas Gürtel, i també per al considerat 'numero 2', Pablo Crespo, condemnat a 13 anys i tres mesos de presó i Álvaro Pérez, 'El Bigotes', condemnat a 12 anys i tres mesos de presó, segons ha pogut saber Europa Press.



La fiscal encarregada d'aquesta peça ha sol·licitat aquesta mesura en una compareixença celebrada aquest dimarts en el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià, en la qual s'ha citat els capitosts de la trama per a resoldre sobre la seua situació processal fins que la sentència de FITUR siga declarada ferma.



L'advocat de Pablo Crespo ha manifestat als mitjans de comunicació que es troben a les portes del palau de justícia, que el seu client ha acudit amb tres bosses amb roba per a "demostrar que no té intenció d'eludir la justícia".



Divendres passat es va donar a conèixer la primera sentència del cas Gürtel dictada pel tribunal valencià, en la qual es condemnaven 11 persones a penes que oscil·len entre els tres i 13 anys de presó, persones entre les quals s’hi trobava l’exconsellera i exalcaldessa de Villena, la popular Milagrosa Martínez. Es va decidir absoldre l’exconsellera de Turisme Angélica Such i un tècnic de l'Administració valenciana, Juan Bover.



Després de conèixer-se la decisió, les defenses dels condemnats van anunciar la seua intenció de presentar un recurs davant el Tribunal Suprem (TS) sol·licitant, entre altres qüestions, la nul·litat per possible "contaminació" del tribunal.



Execució de sentència



Malgrat aquests recursos i fins que hi haja una resolució ferma, les parts podien sol·licitar l'execució de la sentència, un fet que s'està produint aquests dies. Ara serà el tribunal valencià el que tinga l'última paraula i decidisca sobre aquest tema el que estime més oportú.



Correa ja té retirat el passaport, està obligat a dues compareixences setmanals i se li va imposar una fiança de 200.000 euros per altres peces del cas Gürtel que s'instrueixen o es jutgen a Madrid.



Bosses amb roba



Al llarg del matí, s'està produint un tràfec de bosses amb pertinences dels compareixents. Així, un parell de persones han traslladat al TSJ valencià diverses bosses amb roba per als capitosts de la trama Gürtel Francisco Correa i Pablo Crespo.



El primer en acostar aquestes pertinences al tribunal valencià ha sigut un advocat del despatx que representa el considerat 'número 2' de la trama, Pablo Crespo, qui ha assenyalat en declaracions als mitjans de comunicació que aquest gest pretén "demostrar" que el seu client "no té intenció d'eludir la justícia".



Una quart d'hora més tard, aproximadament, ha acudit al palau de justícia una altra persona que portava també altres tres bosses amb roba i que no ha volgut fer declaracions als periodistes. Segons ha pogut saber Europa Press, a l'interior d’aquestes hi ha roba per a Francisco Correa.