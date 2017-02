El festival de metalls de Torrent homenatja els grans solistes valencians

Dimecres, 15 de febrer de 2017 a les 00:00h

El festival Brassurround Torrent tindrà lloc del 17 al 19 de febrer. Serà l’11a edició i enguany vol retre homenatge als grans instrumentistes de vent-metall de dos de les més importants orquestres valencianes com són l'Orquestra de València i l’Orquestra del Palau de les Arts.Per eixe motiu, junt al quintet resident, els valencians Spanish Brass, els solistes d'aquestes orquestres –entre altres– faran classes als 85 alumnes que assistiran enguany al festival. Aquests solistes, al costat d'altres destacats músics valencians i del mestre Cristóbal Soler, seran els encarregats del concert de clausura del festival.Tots els concerts es duran a terme en l’Auditori de Torrent. El d'obertura del festival, el divendres 17 de febrer, serà protagonitzat pel quintet de música de cambra suís Geneva Brass Quintet, una formació amb un gran prestigi internacional amb 16 anys de trajectòria.El dissabte 18, el concert posarà en valor la rellevància que les dones estan adquirint en el món del vent-metall internacional. Aquest concert serà interpretat per la Banda Cercle Catòlic de Torrent dirigida per Vicent Cogollos amb la trompista valenciana María Rubio i la bombardinista francesa Hélène Escriva com a solistes.I com hem assenyalat, el concert de clausura, que porta per títol Spanish Brass Simfònic, serà oferit el dia 19 pels solistes de metall i percussió de l'Orquestra de València, els solistes de metall de l’Orquestra de les Arts, al costat de Germán Asensi, Carlos Gil, Jorge López i Spanish Brass, tots ells dirigits pel mestre valencià Cristóbal Soler.Paral·lelament als concerts, el festival ofereix classes (a les instal·lacions del Conservatori Professional de Música de Torrent) que impartiran a més dels integrants del quintet resident, els solistes de la família del vent-metall que formen part de les plantilles d’ambdues formacions orquestrals valencianes.