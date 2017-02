L’Aula Didàctica Joan Fuster comença a divulgar l’obra de l’escriptor de Sueca

Dimarts, 14 de febrer de 2017 a les 12:15h

Vint-i-cinc alumnes han participat en els tallers sobre el conte basat en el conreu de l’arròs



RedactaVeu / Sueca.



Després d’haver inaugurat el passat 25 de gener l’Espai Joan Fuster de Sueca amb la presència del president de la Generalitat, Ximo Puig i el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, L'Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster, una de les tres zones destinades a divulgar la vida i l’obra de l’intel·lectual suecà, ha iniciat hui els tallers didàctics per a l'alumnat amb una primera experiència que gira entorn el conte que Joan Fuster va escriure per a infants Abans que el sol no creme... que tracta sobre el conreu de l'arròs.



En aquesta primera sessió de l'Aula Didàctica han participat 25 alumnes del CEIP Carrasquer, de Sueca, que han visitat l'Aula creada per acostar la figura de l'assagista valencià a l'alumnat i que durant aquest curs serà un projecte pilot on participarà l'alumnat de Sueca. Està previst que passen més de 600 alumnes des de febrer fins a juny, incloent-hi alumnat de Primària, de Secundària, d'Educació Especial i EPA. Així doncs, durant aquest curs estarà en funcionament els dimarts i dijous i s’augmentarà l’oferta de dies de funcionament el curs que ve, on també s'obriran les visites a escolars de tots els centres educatius del territori durant tots els dies lectius.





Alumnes visitant l'Aula didàctica de cultura contempor`naiea de l'Espai Joan Fuster.



L'Aula Didàctica de Cultura Contemporània de l'Espai Joan Fuster està coordinada per la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria i forma part del Pla Estratègic Cultural Valencià 2016-2020 ‘Fes Cultura’, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, ja que, en aquest sentit, un dels eixos d’actuació de ‘Fes Cultura’ és el Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura, el qual estableix que cal fomentar i propiciar l’experiència lectora en el sistema educatiu valencià i fomentar les biblioteques, així com acostar els nostres autors a l'alumnat valencià.





L'Aula Didàctica de Cultura Contemporània de l'Espai Joan Fuster està coordinada per la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria i forma part del Pla Estratègic Cultural Valencià 2016-2020 ‘Fes Cultura’, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, ja que, en aquest sentit, un dels eixos d’actuació de ‘Fes Cultura’ és el Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura, el qual estableix que cal fomentar i propiciar l’experiència lectora en el sistema educatiu valencià i fomentar les biblioteques, així com acostar els nostres autors a l'alumnat valencià.