Escola promou l’itinerari Avançat entre els centres per ‘assegurar el plurilingüisme’

Dimecres, 15 de febrer de 2017 a les 00:00h

La campanya anima l’equip docent “a triar l’opció educativa òptima, és a dir, la que ofereix un programa lingüístic més complet i garanteix un alumnat plurilingüe”.

RedactaVeu / València.



Escola Valenciana ha iniciat la campanya ‘L’Avançat és qualitat’ per fomentar als centres educatius la implantació de l’itinerari Avançat, que recull el decret de Plurilingüisme dinàmic, perquè és “l’únic que assegura un alumnat plurilingüe”, afirma l’entitat cívica en un comunicat. Així doncs, ha animat els pares, les mares i l’equip de mestres a demanar “sempre qualitat i que trien el programa més pròxim al model educatiu d’Escola Valenciana: l’Avançat 1”.



Sota el lema: ‘L’Avançat és qualitat’, l’entitat cívica ofereix suport i assessorament als centres educatius per dissenyar un Pla lingüístic de centre que “contrareste les mancances del Decret de Plurilingüisme Dinàmic i ajustar-lo al model educatiu que planteja Escola Valenciana”, i en aquest sentit, afegeixen que des d’Escola Valenciana es vetllarà perquè les escoles amb doble línia no baixen de nivell, sinó que sempre vagen avant i trien l’itinerari més pròxim a l’Avançat.



“Nosaltres, amb més de 30 anys de bones pràctiques docents, diem ben clar que en el nou Decret d’Educació l’itinerari Avançat és qualitat, és el més proper a la nostra escola. L’Avançat és l’únic que garanteix el plurilingüisme real”, ha afirmat el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno, i ha afegit: “necessitem la complicitat dels pares, les mares i l’equip de mestres perquè demanen sempre qualitat i trien el programa Avançat 1”.



“La creació d’un alumnat plurilingüe sols és possible a l’itinerari Avançat 1. Els tres primers nivells, el Bàsic 1, Bàsic 2 i Intermedi 1, resulten incomplets: l’aprenentatge de llengües s’assoleix de forma asimètrica, per la qual cosa, no compleixen la finalitat pedagògica d’adquirir idèntica competència en valencià i en castellà, i un domini acceptable d’anglès”, conclouen.





Cartell de la campanya.