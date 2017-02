Iker Casillas li fa l’ullet al Llevant

Dimarts, 14 de febrer de 2017 a les 14:30h

El porter se suma als afalacs i elogis que està obtenint la meritòria campanya del conjunt valencià

Casillas al Ciutat de València quan jugava al Reial Madrid. URL curta



Etiquetes

Iker Casillas, Llevant



Javier Cid / València.



Iker Casillas es va sumar aquest dilluns als afalacs i elogis que està rebent la temporada del Llevant, líder destacat de Segona Divisió amb 9 punts sobre el Girona, segon classificat i 15 sobre el tercer, el Cadis. Des de Portugal, on el porter milita al Porto des de l'any passat, el doble campió d'Europa i campió del món amb la selecció espanyola va publicar un tuit reconeixent la “sorprenent” campanya de l’equip dirigit per Juan Ramón López Muñiz.



"La Segona Divisió és molt difícil! El Llevant UD està fent una campanya sorprenent", va contestar Casillas, després de ser qüestionat per la Segona Divisió i el rendiment del Reus durant una vesprada en la qual estava contestant les piulades dels seus seguidors per la coneguda xarxa social Twitter. El Llevant també va contestar al porter.



El porter madrileny, sempre actiu en xarxes socials, no va desaprofitar l’ocasió d’elogiar el conjunt valencià, amb el qual s'ha enfrontat diverses vegades en Primera Divisió quan era el porter del Reial Madrid.





El tuit d'Iker Casillas i la resposta del Llevant.