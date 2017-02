La Gürtel de València, a presó

Dimarts, 14 de febrer de 2017 a les 14:15h

El TSJ valencià ha ordenat l'ingrès immediat per risc de fugida dels considerats capitosts de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez 'El Bigotes', condemnats pels falsejaments en contractacions de fira internacional de Turisme

13 anys per a Francisco Correa, 13 anys i tres mesos per a Pablo Crespo i 12 anys i tres mesos per a Álvaro Pérez 'El Bigotes'.



RedactaVeu / EP / València.



El Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJ) ha ordenat l'ingrés a la presó, en considerar que existeix risc de fugida, dels considerats capitosts de la trama Gürtel, i que han sigut condemnats en la peça 3 de la causa pels falsejaments en contractacions de fira internacional de Turisme Fitur, Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez 'El Bigotes'.



La mesura es pren després que la fiscal Anticorrupció encarregada d'aquesta peça haja sol·licitat l'ingrés immediat en la presó dels capitosts de la trama en les compareixences celebrades aquest dimarts en el Tribunal Superior de Justícia valencià, en la qual estaven citats per a resoldre sobre la seua situació processal fins que la sentència de Fitur siga declarada ferma.



El torn de compareixences l’ha obert Francisco Correa, condemnat a 13 anys de presó. El seu advocat ha sol·licitat com a alternativa a l'entrada del seu client a la presó un escrit que certifica que ha demanat el desbloqueig dels seus comptes a Suïssa per a fer front al pagament de les responsabilitats civils de tots els condemnats, segons ha pogut saber Europa Press.



A Correa l’ha seguit el considerat 'número 2' de la trama, Pablo Crespo, condemnat a 13 anys i tres mesos de presó, i posteriorment, li ha arribat el torn a Álvaro Pérez 'El Bigotes', que afronta una pena de 12 anys i tres mesos de presó.