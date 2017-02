El PSPV vol reinventar-se en una ‘socialdemocràcia valenciana’ genuïna

Dimarts, 14 de febrer de 2017 a les 14:45h

Més de 30 ponents, entre polítics, economistes o filòsofs debatran sobre ocupació, redistribució de la riquesa i valencianisme en el fòrum: ‘La via valenciana’.

Membres de la direcció del PSPV (foto d'arxiu).

Foto: PSPV URL curta



Etiquetes

PSPSV

RedactaVeu / EP / València



El PSPV celebrarà el pròxim cap de setmana una convenció d'idees batejada com ‘La Via Valenciana’, segons que ha informat en un comunicat. Serà un “fòrum de debat” en el qual polítics, acadèmics, filòsofs i economistes aportaran la seua visió per a redefinir el projecte de la socialdemocràcia valenciana i adequar-lo als nous temps.



La secretària autonòmica d'Economia, Blanca Marín, és la coordinadora de les jornades, amb les quals els socialistes valencians busquen "noves respostes als reptes del segle XXI i construir entre tots un nou relat valencià, alternatiu a la dreta, que fomente la identitat des d'una valencianisme inclusiu i accentue la personalitat pròpia que té la socialdemocràcia valenciana", ha informat el partit.



Durant tres dies, en la Universitat Politècnica de València (UPV) es desenvoluparan taules de debat i es presentarà un document base obert a tots els valencians perquè associacions, col·lectius socials, sindicats, patronal, universitats i altres representants de la societat civil, així com els ciutadans a títol personal que ho desitgen, "puguen realitzar les seues aportacions, incorporar iniciatives i debatre punts de vista diferents perquè puguen ser incorporats i assumits".



Marín ha explicat que l'objectiu és que al llarg d'aquests tres dies tots els participants ajuden a "enriquir una proposta compartida que articule un model propi valencià, que genere esperances, ocupació, creixement intel·ligent, drets i oportunitats i que aposte pel federalisme".



En total seran més de 30 ponents els qui durant tres dies participaran en la convenció. L'estructura de les jornades contempla sis taules de treball i fòrums dividits en tres àrees titulades ‘Ocupació, creixement i model econòmic’, ‘Redistribució i igualtat d'oportunitats’ i ‘Valencianisme i Federalisme’.



Els coordinadors de cadascuna d'elles seran el director general de l'Institut Valencià de Finances (IVF) de la Generalitat, Manuel Illueca, la directora general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, Maria Such, i el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, respectivament, que el diumenge al matí presentaran les conclusions de cadascuna de les seues àrees.



A més, tindran lloc diversos diàlegs en què participaran polítics i economistes com els diputats en el Congrés Ignacio Urquizu, Manuel Cruz i Eduardo Madina; l'economista José Carlos Díez o l'exministra de Defensa espanyola Carme Chacón, entre d’altres. En la clausura de l'acte, prevista per al diumenge al migdia, intervindran el president de la Generalitat i secretari general del PSPV, Ximo Puig, i el portaveu socialista en l'Assemblea de Madrid i exministre d'Educació, Ángel Gabilondo.



La via valenciana



En el document, el PSPV aborda la necessitat de reflexionar sobre la democràcia en un context en el qual "per a molts ciutadans no hi ha crisi, la crisi és el mitjà en què transcorre la seua vida", al mateix temps que la crisi de desconfiança en la política ha provocat "l'aflorament de posicions populistes, extremistes i xenòfobes" davant les quals la socialdemocràcia "ha patit una pèrdua notable de suport ciutadà".



A més de reflexionar sobre les noves vies per a aconseguir "una societat diferent" o una nova economia, el text aborda la "via valenciana" i assenyala en aquest sentit que el PSPV "aspira a ser la força que millor entenga i interprete la societat valenciana, la que millors perspectives oferisca als projectes vitals dels ciutadans".



"La socialdemocràcia valenciana té personalitat pròpia i, per açò, hem de tenir una posició pròpia" assentada en les situacions particulars, tant econòmiques com culturals i polítiques". Així, s'advoca per impulsar una nova via que identifique el PSPV amb tres pilars: el creixement intel·ligent, drets i oportunitats i valencianisme i federalisme.



Aposta, entre altres qüestions, per la lluita contra les desigualtats, així com per un valencianisme "inclusiu, que arriba des de Vinaròs a Pilar de la Foradada i que comprèn totes les identitats: un valencianisme que no envaeix el terreny dels sentiments".