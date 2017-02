'Morella Negra com la Trufa' protagonitza un cap de setmana gastro-literari

Dimecres, 15 de febrer de 2017 a les 00:00h

El festival literari tindrà lloc des del 17 fins al 19 de febrer i hi participaran gran quantitat d’escriptors

Alicia Giménez-Bartlett, Premi Planeta 2015, serà una de les protagonistes d'aquest esdeveniment que està emmarcat dins de les XIV Jornades de la Trufa que ofereixen menús especials i activitats fins al 12 de març.

Morella

RedactaVeu / Morella



Aquest cap de setmana del 17 al 19 de febrer, Morella (els Ports) acollirà el festival literari 'Morella Negra com la Trufa', que està emmarcat per les XIV Jornades de la Trufa, fent d'aquest encontre d'escriptors també un gust gastronòmic. Aquest esdeveniment celebrarà taules de diàleg, presentacions de llibres, firmes i l'entrega del Premi Tuber Melanosporum a l'escriptor novell.



Però no sols el món literari serà el protagonista aquest cap de setmana a la capital dels Ports, ja que la trufa hi serà present amb diferents degustacions, que no sols es faran aquesta cap de setmana, ja que aquestes jornades gastronòmiques s'allarguen fins al 12 de març, amb menús especials amb la trufa com a producte estrella oferits pels restaurants de la ciutat, activitats, tallers, degustacions i Showcookings que tindran lloc durant els caps de setmana.



Però toca centrar el focus en el cap de setmana literari que ‘Morella Negra com la Trufa’ ofereix. Segons el regidor de Turisme, Jorge García “aquesta edició compta amb una gran quantitat d’autors entre els quals destaca Alicia Giménez-Bartlett, Premi Planeta 2015”.





Presentació de 'Morella Negra com la Trufa'. Foto: Ajuntament de Morella.



Programació



El divendres, 17 de febrer, s’inaugura el festival a les 20.15 hores a la Llotja de l’ajuntament on es llegirà el manifest i hi haurà degustació de ‘plats negres’. A més, també hi haurà un recital de Poesia Canalla al Pub Dadà a càrrec de Carlos Salem.



Per a dissabtehi haurà actes durant tot el dia. El primer serà una trobada de l’escriptora Alicia Giménez-Bartlett amb els alumnes de batxillerat de l’IES Els Ports, on centraran la seua atenció en el llibre Ritos de Muerte. Després, de vesprada a les 18.30 hores, l'audiovisual més fosc serà el protagonista en la Taula de diàleg Sèries Negres moderada per Laura González, del programa de Radio 3 Todos Somos Sospechosos.



Tot seguit, a les 19.45 hores es procedirà a l'entrega del Premi Tuber Melanosporum a l’escriptor o escriptora novell del 2016. A les 20 hores, Laura González i Xavi Borrell parlaran amb Alicia Giménez-Bartlett, coneguda per la saga de llibres de la inspectora Petra Delicado, que conforma una trajectòria que li ha valgut un premi Planeta i un Pepe Carvalho en 2015. Finalment hi haurà degustació i firma de llibres a l’espai gastro-literari Sergio Beser.



L'últim dia d'aquests festival literari dos taules de diàleg centraran l'atenció, la primera a les 11.30 hores abordarà la Novel·la Negra Gamberra, aquesta estarà moderada per Laura González i hi participaran l'escriptor i poeta, Carlos Salem, autor de Cuando mi sombra te alcance, l'escriptor Rafa Calatayud Cano, autor de La vida te matará. La segona taula de diàleg, a les 12.30 hores, titulada La policia no és protagonista, estarà moderada per Xavier Borrell Campos i hi intervindran els escriptors Empar Fernández, autora de Maldita Verdad, Marcelo Luján, autor de Subsuelo, i Míchel Suñén Montorio, autor de Psicario. Finalment, a les 19 hores es projectarà la pel·lícula de cine negre La chica del tren.





