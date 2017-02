Dimarts, 14 de febrer de 2017 a les 15:45h

El coordinador d'EUPV, David Rodríguez, després de conèixer que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat l'entrada a la presó dels principals implicats de la trama Gürtel pels enganys en Fitur, ha assenyalat que després de molts anys “per fi es comença a fer justícia per un dels casos de corrupció més greus del País Valencià”.Segons Rodríguez, “no es tracta d'un cas aïllat sinó que estem davant d’una de les tantes peces d'una trama que afecta el PP valencià i que esperem que es resolga com més prompte millor, ja que està en joc la imatge de la nostra comunitat”.El màxim responsable d'EUPV ha recordat que la formació d'esquerres va destapar durant la passada legislatura nombroses irregularitats i contractacions de la Generalitat amb empreses relacionades amb la trama Gürtel. “És una satisfacció per a nosaltres que tant d’esforç haja merescut la pena i que l'ingrés a la presó de Correa, Crespo i ‘El Bigotes’ supose un exemple per a molts altres membres del PP”, ha assenyalat.El coordinador d'EUPV no ha volgut oblidar que l'eix de tota aquesta trama és l'expresident Francisco Camps, “protagonista d'una de les famoses escoltes en què es referia a un dels condemnats com ‘amiguet de l'ànima’ ”. “És cert que va ser absolt de la causa dels vestits, però no entenem com continua impune, sobretot si tenim en compte que tot l'entramat d'aquest cas de corrupció es va gestar en el Consell mentre ell era president de la Generalitat i, per tant, considerem que ha d'assumir la seua responsabilitat”, ha assegurat.En aquest sentit ha apuntat que el Govern de Francisco Camps va contractar de manera reiterada i des de quasi totes les conselleries i algunes empreses públiques de la Generalitat els serveis de les empreses vinculades a la trama Gürtel “i açò no pot quedar impune”, ha afirmat Rodríguez.