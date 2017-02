Baleària vol construir una nova terminal intel·ligent per a passatgers al Port de València

Dimarts, 14 de febrer de 2017 a les 16:15h

La naviliera valenciana planeja invertir 450 milions d'euros en nous bucs propulsats amb gas i terminals que apliquen solucions tecnològiques i intel·ligents a València, Barcelona i Palma



RedactaVeu / València



El president de Baleària, Adolfo Utor, ha presentat aquest dimarts el pla estratègic d'inversions de la naviliera per als pròxims cinc anys que ascendeix a 450 milions d'euros, amb l'objectiu de guanyar “en competitivitat i oferir els millors serveis als millors preus”, gràcies principalment a la construcció de nous bucs propulsats per gas i terminals que apliquen solucions tecnològiques i intel·ligents. A més, es projecta la construcció de noves terminals intel·ligents per a passatgers a València, Barcelona i Palma, així com l'obertura de nous trànsits.



Utor ha avançat que està negociant amb l'Autoritat Portuària de València (APV) construir una nova terminal en el recinte portuari de València “amb l'objectiu de millorar les actuals instal·lacions”, que ha recordat que al principi eren "provisionals", perquè estiguen "al més a prop possible de la ciutat". "El nostre objectiu és que estiga el més a prop possible de la ciutat per a donar un servei més digne i eficient als ciutadans. En aquestes instal·lacions hem estat còmodes, però volem acostar-nos a la ciutat", ha indicat. A més, ha remarcat que la intenció de la companyia és que la noves instal·lacions vagen "més enllà d'una estació marítima" i, en aquest sentit, ha posat com a exemple l'estació que la naviliera té al port de Dènia (la Marina Alta) on ofereix activitats culturals i gastronomia.



També ha destacat que aquestes inversions reforcen “l'aposta de la naviliera per la innovació i l'eficiència energètica com a base per a seguir creixent".





Adolfo Utor. Foto: EP.



El pla d'inversions contempla tant la construcció de tres nous smartships propulsats per gas natural (un en la drassana La Naval i dos més a Cantieri Navale Visenti), com la compra d'altres unitats i la modernització de bucs de la flota gràcies a remotoritzacions.



Al tancament de comptes anuals, la facturació del grup Baleària es va situar en els 329,5 milions d'euros, un 13% més que l'exercici anterior, com a conseqüència de l'increment de l'oferta amb nous bucs i línies.



3,5 milions de passatgers i 750.000 vehicles



El grup Baleària va transportar en 2016 un 10% més de passatgers, vehicles i càrrega rodada respecte l'any anterior, i arriba així als 3,5 milions de passatgers, 750.000 vehicles i més de 5 milions de metres lineals de mercaderies en totes les rutes que opera a nivell estatal (Illes Balears, Ceuta i Melilla) i internacional (Estats Units-Bahames, el Marroc i Algèria).



Els 25 bucs de la naviliera van recórrer en 2016 més d'un milió de milles en les seues 18 rutes, la qual cosa suposa un 20% més que l'any anterior, gràcies, principalment, a l'obertura de les noves connexions amb Melilla i Algèria i a l'ampliació de serveis en les rutes de Balears.



Foto: El president de Baleària, Adolfo Utor (dreta), al costat del director d'Explotació, Manuel Pérez (al centre), i el director Comercial, José Vicente Herrero (esquerra).







