L’últim tràmit perquè ‘La Perla' sàpiga si va a presó

Dimarts, 14 de febrer de 2017 a les 16:15h

Dimecres, el TSJ valencià decideix si l’exconsellera Milagrosa Martínez i Rafael Betoret ingressen en un centre penitenciari o els imposen altres mesures cautelars

L’exconsellera del Govern Camps, ‘la perla’, la que no sabia el que era Fitur i que ha sigut condemnada a 9 anys de presó, podria entrar aquest mateix dimecres en un centre penitenciari si el TSJ valencià segueix la mateixa doctrina que amb l’organització criminal de Gürtel: Correa, ‘El Bigotes’ i Pablo Crespo a qui la justícia ha lliurat la interlocutòria de presó immediata. De moment, tant l’acusació popular (PSPV) com el Fiscal han demanat presó per a 11 dels acusats.



Així, el TSJ valencià celebrarà les compareixences per decidir sobre la presó, la llibertat provisional amb imposició de fiances o l'adopció d'altres mesures a l'exconsellera de Turisme, Milagrosa Martínez, i per a la resta de condemnats: el seu excap de gabinet, Rafael Betoret i els tècnics de la conselleria, Isaac Vidal, Jorge Guarro i Ana María Grau.



En la sentència, el TSJ valencià considera provat que els acusats van crear una trama empresarial per obtindre diferents contractes de la Generalitat Valenciana després de realitzar diferents actuacions encaminades a manipular, alterar i influir a favor seu en la tramitació dels procediments administratius d'adjudicació dels treballs. El grup d'empreses de Correa era una organització empresarial creada expressament per manipular concursos públics i participar activament en el canvi de les condicions exigides als adjudicataris.



Les mercantils de Correa no tenien mitjans personals i materials per executar aquests treballs, motiu pel qual els subcontractaven amb tercers. D'aquesta manera obtenien un enriquiment irregular aplicant uns marges desproporcionats, duplicant partides o facturant despeses inexistents. Aquests imports eren admesos per l’Agència Valenciana de Turisme, la Conselleria de Turisme, la Conselleria de Territori i Habitatge i la Conselleria d'Infraestructures i Transport, que no només no va portar un control efectiu dels pagaments sinó que van alterar els criteris d'adjudicació dels contractes i van beneficiar irregularment les empreses del Grup Correa.



Aquestes empreses tenien informació privilegiada, coneixien per endavant les condicions dels contractes públics, contractes que, en alguns casos, es modificaven a la seua conveniència, segons expressa la sentència.