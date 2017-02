Un musical immortalitza la corrupció de Rafael Blasco

Dimarts, 14 de febrer de 2017 a les 17:00h

El proper cap de setmana el Teatre El Musical (TEM) acull l’estrena del musical Iberian Gangster escrita per Julio Salvatierra de Meridional Producciones (Madrid). La mateixa web de la companyia explica sobre el musical: “L'exministre Rafael Velasco, diputat i portaveu del seu grup polític, és culpable. Els seus enemics aquesta vegada van a per ell i el cèrcol s'estreny. Però Roger Rabbit i els seus sempre es mantenen a flotació, d'una manera o d'una altra. L’únic que li importa, en aquests moments, és que la seua filla no sàpiga la veritat. Perquè la seua filla és la seua hereva política, la gran promesa, l'assot de la corrupció que ha vingut a assentar les bases de la política de les futures generacions…”, inevitablement, les semblances de l’argument amb el polític valencià Rafael Blasco són més que evidents, fins al punt que el mateix autor ho reconeix durant una entrevista que recull la web del TEM.“El protagonista és un madur polític que en la seua joventut va militar en el partit Comunista i que en el final de la seua trajectòria política ostenta càrrecs de rellevància dins del partit conservador i en el moment de l'acció és a punt de ser condemnat per un cas de corrupció. Una vida que recorda la del polític valencià Rafael Blasco, actualment a la presó per l'anomenada: Operació Cooperació”. Igualment, al llarg de l’entrevista li pregunten “per què inspirada en Rafael Blasco?”, qüestió a la qual respon Salvatierra que “d'aquest cas he tret alguns detalls interessants i molt recognoscibles, encara que no siga una obra biogràfica ni hi haja cap afany concret cap a la seua figura. Aquests detalls són el canvi d'ideologia a meitat de la seua carrera política (per una qüestió també moral o de corrupció), i la col·laboració amb la seua dona, formant una parella que em semblava molt teatral, molt rica dramàticament”.