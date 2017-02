Amb la 'Tendresa Insubmisa', El Diluvi reivindica que 'tothom pot estimar com vulga'

Dimarts, 14 de febrer de 2017 a les 17:30h

El videoclip, presentat aquest dimarts en exclusiva per Nació Digital, mostra diferents col·lectius de persones que lluiten per l'alliberament sexual, precisament en un dia com el 14 de febrer.

Aquest dimarts, 14 de febrer, el Diluvi ha presentat Tendresa Insubmisa, un avançament del seu nou disc, Ànima, en exclusiva en Nació Digital , mitjà que a més, destacava que aquesta nova proposta del grup havia aconseguit “robar el cor a la diputada de la CUP Anna Gabriel”.Però no sols a ella li ha encantat aquesta cançó amb què es reivindica que “tothom pot estimar com vulga”, tal com explica el grup en el seu Twitter , ja que a través de les xarxes socials El Diluvi està rebent molt de suport, entre d'altres del síndic de Compromís, Fran Ferri, qui s'ha mostrat encantat amb aquesta nova cançó Al videoclip, realitzat per Anmorisgol , es mostra la lluita de diferents col·lectius que treballen per l'alliberament sexual, perquè “estimar diferent, també és ser revolucionari”, tal com diu El Diluvi al seu perfil de Twitter, per això conviden tothom a trencar tots els mites del 14 de febrer.