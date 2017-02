Daniel Barenboim torna al Palau amb el seu nou piano

Dimarts, 14 de febrer de 2017 a les 18:30h

Els dos concerts formen part del Festival Beethoven 30è Aniversari de l'auditori valencià



RedactaVeu / València.



El pianista i director Daniel Barenboim torna dimecres al Palau de la Música de València per a interpretar amb el nou piano que dissenyà amb la col·laboració del fabricant Chris Maene i el suport de la casa Steinway & Sons i que presentà el 2015 després que es projectara el 2011. Es tracta d'un instrument amb les cordes rectes i paral·leles, en lloc de les diagonals tradicionals, fruit de la inspiració després de tocar a Itàlia un piano restaurat de Franz Liszt. Dimecres, el pianista argentí oferirà un monogràfic de Franz Schubert, on interpretarà la Sonata núm. 9 op. 122 D 568, la Sonata núm. 16 op. post.143 D 784 i la Sonata núm. 21 D 960.



Dijous tornarà a la Sala Iturbi amb l'Orquestra de València, per a tocar el Concert núm. 5 Emperador de Ludwig van Beethoven, sota la direcció del mestre titular Yaron Traub. Tots dos concerts constitueixen les cites més esperades de la programació del 30è aniversari de l'auditori valencià. En el programa de dijous també es podrà escoltar la Simfonia núm. 6 Pastoral de Beethoven.





Daniel Barenboim aquest matí assajant amb l'OV.



Barenboim és un dels músics més volguts pel públic valencià i té una especial vinculació amb la ciutat des que debutara amb l'Orquestra de València, el 15 d'octubre del 1959, al Teatre Principal, a la inauguració del curs de la Societat Filharmònica. Ha actuat al Palau de la Música en nou ocasions des del seu debut el 1989, tres d'elles amb l'Orquestra de València en concerts commemoratius del 20è aniversari del Palau de la Música i del bicentenari del naixement de Franz Liszt.