Construeixen el 1r edifici residencial a València que pot estalviar 2000€ a l'any en energia

Aquest compta amb la Certificació Verda i Qualificació Energètica A, de la qual disposen sols 66 edificis a nivell estatal

València.



València comptarà amb el seu primer edifici d'habitatges amb Certificació Verda i Qualificació Energètica A amb la construcció de l'edifici Marquès de Cruïlles, a carrer Conca 105, al barri de Patraix, les obres del qual han començat aquesta setmana i que tenen una duració prevista de 18 mesos.



En concret, aquest edifici tindrà un consum d'energia primària inferior en un 71,58% a la mitjana de les cases de la ciutat, segons van informar fonts de Jecama, la seua empresa promotora, a través d'un comunicat. "L'eficiència energètica no és una moda dels nostres temps. Per als compradors, els edificis amb certificació energètica "A" poden arribar a estalviar més de 2000 euros a l'any en costos de consum energètic", explica el conseller delegat de la mercantil, Jesús Boix.



Aquesta certificació la lliura l'Spain Green Building Council, on aquest edifici va ser inscrit el passat 31 de gener del 2017. En l'actualitat, a nivell estatal, hi ha sols 66 edificis amb la citada certificació verda. D'entre ells, únicament nou són blocs de cases i fins ara, no hi havia cap a València. Aquests immobles s'enfoquen cap a la sostenibilitat des del procés de disseny i construcció, tenen una alta eficiència energètica i un cost de manteniment molt més baix que la mitjana.



Redueix més d'un 96% la demanda de calefacció



En concret, l'immoble ha sigut creat per a reduir en un 96,47% la demanda de calefacció i en un 15,6% la de refrigeració, d'acord amb els estàndards que exigeix el Codi Tècnic de l'Edificació.



Per a ser completament verd, l'edifici comptarà amb sistema de climatització i producció d'aigua calenta sanitària mitjançant aerotèrmia, que redueix en un 37,49% les emissions de CO2, equips d'alta eficiència, sòls radiants, vidres amb control solar, façanes ventilades acabades amb pedra natural, sistemes de ventilació mecànica amb recuperació d'energia i sistemes d'estalvi d'aigua en aixeteries i vàters, entre altres característiques.



L'edifici tindrà 16 habitatges: 12 pisos, dos dúplex de tres i quatre habitacions i dos àtics, i preus situats a partir dels 193.000 euros. L'arquitecte serà Curro Mestre, reconegut per haver creat l'edifici Tetuán, l'hotel Barceló de València o el Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló, en col·laboració amb Taller de Gestión Técnica, empresa encarregada de la gestió integral del projecte.