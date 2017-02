Eurodiputada es pregunta si 'Franco ha tornat?' per l'anul·lació del referèndum català

Dimarts, 14 de febrer de 2017 a les 20:30h

Arran de la decisió del Tribunal Constitucional (TC) espanyol que anul·la definitivament, per unanimitat, la resolució de Junts pel Sí (JxSí) i la CUP sobre la celebració d’un referèndum unilateral, Helga Stevens, una eurodiputada belga, ha preguntat al seu Twitter si “Franco ha tornat?”, on també es qüestiona què passa amb la llibertat d'opinió, l'autodeterminació i el respecte als ciutadans.Stevens, membre del partit Nieuw-Vlaamse Alliantie , a més, adjunta la informació sobre aquesta resolució del TC espanyol que Ramón Tremosa, l'eurodiputat català, ha publicat en anglès al seu perfil de Twitter.Però, en la decisió presa pel TC espanyol també s'ha acordat traslladar a la fiscalia les circumstàncies de l'actuació de la presidenta del parlament català, Carme Forcadell, i els membres de la mesa favorables al dret a decidir, per veure si s'obre una nova actuació penal contra ells.Els magistrats havien suspès cautelarment la resolució pactada entre JxSí i la CUP el passat 15 de desembre i ara han emès sentència on anul·len de manera definitiva els aspectes impugnats per l’advocat de l’Estat. En concret, els magistrats declaren inconstitucionals i nuls diversos apartats de la resolució 206/XI del Parlament de Catalunya titulats “referèndum” i “procés constituent” inclosos al títol I sobre “el futur polític de Catalunya”.El TC espanyol els adverteix que “s’han d’abstenir de realitzar qualsevol actuació per donar compliment a la Resolució 306/XI en els apartats anul·lats i del seu deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa, jurídica o material, que directament o indirecta supose ignorar o eludir la nul·litat dels apartats d’aquesta resolució”, i els alerta de “les eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en les quals poden incórrer en cas d’incompliment”.La portaveu del Govern català i consellera de la Presidència catalana, Neus Munté, ha garantit aquest dimarts que la decisió del TC "no altera en res la nostra voluntat inequívoca de treballar per a poder celebrar un referèndum el 2017", ha sentenciat Munté, que ha recordat que les resolucions anul·lades "han estat discutides i votades" al Parlament de Catalunya "en exercici de les funcions dels diputats i en base a la seva llibertat d'expressió".A més, ha comentat que els seus plans no s'alteraran de la mateixa manera que no ho va fer l'anul·lació cautelar de la resolució del referèndum. "No va impedir que el Pacte Nacional es constituís o que el Govern seguís intentant negociar amb l'Estat", ha dit, tot assegurant que seguirà sent així. En aquest sentit, Munté ha lamentat que es cride el fiscal a emprendre accions penals contra Forcadell i part de la Mesa, ha mostrat "tot el suport" als implicats i ha afirmat que el Govern català considera que no mereixen represàlies judicials en haver participat d'un "debat polític".