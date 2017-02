Es reactiva el procés de declaració de l’Albufera com a Reserva de la Biosfera

Dijous, 16 de febrer de 2017 a les 00:00h

El director general de Medi Natural, Antoni Marzo, ha anunciat davant de la junta rectora de l'Albufera la reactivació del procés de declaració del llac i el seu entorn com a Reserva de la Biosfera, en reconeixement als valors naturals, culturals i d'usos tradicionals del territori d’aquest espai protegit.Per reactivar la seua tramitació hauran d'actualitzar-se les adhesions. A més de valorar el caràcter internacional del parc, el director general ha recordat que aconseguir la declaració com a reserva suposaria un instrument útil per millorar la coordinació d’institucions en la gestió i conservació de l'Albufera.Presidida per Victor Navarro, la junta està integrada per 38 membres, inclosos representants de totes les administracions públiques amb competències en el seu àmbit, així com d'agricultors, caçadors, pescadors i altres interessats afectats. Igualment, participen les universitats públiques i organitzacions de defensa del medi ambient.En la reunió, Marzo ha explicat també el funcionament en la conselleria d'una comissió tècnica sobre la crema de la palla de l'arròs que, formada per tècnics agronòmics i ambientòlegs, estudia les diferents possibilitats de reutilització de la palla de l'arròs. Els resultats es donaran a conèixer els agents socials vinculats al parc en el mes de maig. A més, s'incrementaran els esforços investigadors per millorar el coneixement sobre les causes de les fisiopaties que apareixen en algunes zones de l'arrossar.Pel que fa a la futura regulació dels nivells hídrics del llac i el seu entorn, el director general ha manifestat la voluntat de la conselleria d'establir un diàleg amb els agents socials del parc. També s'ha informat de l'estat dels procediments d'elaboració del nou Pla de Regulació d'Usos i Gestió i del Decret del Règim Jurídic del parc.