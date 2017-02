Joan Baldoví: ‘Les ETTs són l’esclavitud moderna’

Dijous, 16 de febrer de 2017 a les 00:00h

El portaveu de Compromís en el Congrés espanyol, Joan Baldoví, ha acusat les Empreses de Treball Temporal (ETT) de frau a la Seguretat Social, ja que facturen pel global dels quilos recol·lectats i modifiquen les hores treballades.“Els que vivim en zones de taronja, sabem el que suposa treballar per a una ETT; eixir de nit i tornar fosquejant, tindre una hora de viatge d’anada i tornada, estar tot un dia recollint taronges per 20 euros i que, a més, resten 6 euros pel transport o pagament a un intermediari”, ha afegit el valencià.Baldoví ha mencionat que “les persones contractades per una ETT perceben un 50% menys de sou que si estigueren contractades per un magatzem, la quarta part del que estableix el conveni col·lectiu, que són 60 euros per una jornada de 6 hores”.El valencià ha criticat amb duresa aquestes empreses i les ha titllat d’esclavitud moderna: “A les persones que treballen de sol a sol durant tota la setmana per a una ETT només els consta com si hagueren treballat sis dies al mes”.