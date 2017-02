Milagrosa Martínez no anirà a la presó

Dimecres, 15 de febrer de 2017 a les 13:15h

El TSJ valencià ordena presó provisional però eludible amb fiança de 15.000 a l’exconsellera condemnada a 9 anys pel cas ‘Gürtel’

Gürtel, Milagrosa Martínez



ACN / València.



La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià ha ordenat aquest dimecres presó eludible amb fiança de 15.000 euros per a l'exconsellera de Turisme i expresidenta de les Corts, Milagrosa Martínez, condemnada divendres passat a 9 anys de presó pels delictes de prevaricació administrativa, malversació i suborn passiu.



Segons ha informat el TSJ valencià, es tracta d’una mesura cautelar a l’espera que el Suprem resolga els recursos contra la sentència que va considerar que es van modificar contractes per afavorir les empreses de la trama Gürtel amb les adjudicacions per al muntatge de l'expositor valencià a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) en les edicions de 2005 a 2009.



La sala imposa a l’exconsellera l’obligació de comparèixer dues vegades al mes davant el tribunal, li prohibeix eixir a l’estranger i li retira el passaport.