Mor Josep Climent, sacerdot i compositor del ‘Tedèum’ del 9 d’Octubre

Dimecres, 15 de febrer de 2017 a les 13:45h



EP / València.



El sacerdot, organista i musicòleg valencià José Climent, canonge prefecte de música sacra de la Catedral de València i autor en 1994 del Tedèum en valencià que s'interpreta el 9 d'Octubre, ha mort aquest dimecres als 89 anys d'edat, segons ha informat l’Arquebisbat en un comunicat.



José Climent era fill predilecte de la seua localitat natal, Oliva, el conservatori musical de la qual porta el seu nom, i fill adoptiu de la ciutat de València per acord del seu Ajuntament en 2010, així com director honorari del conservatori José Iturbi de València.



El cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, presidirà la missa exequial el dijous a les 9.30 hores en la Catedral de València. Després d'açò, les restes mortals del sacerdot seran traslladades a Oliva, on rebran sepultura.



José Climent Barber va nàixer en la localitat valenciana d'Oliva en 1927 i va ser ordenat sacerdot en 1950 a València. En 1951 va ser nomenat beneficiat organista de la Catedral de València i en 1957 es va traslladar a París, on va estar ampliant els seus estudis fins a 1968. Aquell mateix any va ser nomenat president de la comissió diocesana de Música Sacra i en 1979 va passar a formar part del Consell Presbiteral.



En 1981 va ser nomenat canonge de la Catedral de València i prefecte de Música Sacra. A més, va ser director de l’Escolania de la Verge, professor de la facultat de Teologia de València i en l'actualitat era director de la Coral Catedralícia.



A més a més, Climent era acadèmic de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carlos de València i de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana des d’on ha defensat i manifestat en reiterades ocasions el secessionisme lingüístic del qual en feia gala. Entre les seues últimes composicions musicals figuraven la Missa en honor a Sant Vicent Màrtir (2013) i la Missa breu de Falles (2009), a més del Tedèum d'acció de gràcies que s'interpreta en la Catedral de València cada 9 d'octubre, en la Diada del País Valencià.



Climent també és autor d’una Història de la música contemporània valenciana (Del Sénia al Segura) de 1978.