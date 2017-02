L'expedició valenciana contra el CETA es manifesta a Estrasburg 

Dimecres, 15 de febrer de 2017 a les 15:00h

L'Eurocambra aprova el tractat comercial amb el Canadà conegut com a CETA

“És molt important mobilitzar-se contra el CETA perquè només des de la pressió podrem fer veure a les institucions que no poden donar llum verda a un tractat que alterarà les normes que regeixen l’economia per atendre els interessos de les multinacionals en detriment dels serveis públics, de les pimes, del medi ambient o dels drets bàsics”, defensa Marina Albiol.

RedactaVeu / Estrasburg



L'Eurocambra ha aprovat aquest matí el tractat comercial amb el Canadà conegut com a CETA. A les 10.30h, una gran manifestació organitzada per la campanya contra el CETA europea ha aplegat milers de persones arribades de tot el continent, entre elles del País Valencià. Segons l’eurodiputada d’Esquerra Unida Marina Albiol, “a partir de hui ha de començar la fase més intensa de la campanya”.

Ha sigut a primera hora d’aquest matí quan ha arribat a Estrasburg l’autobús que porta els activistes contra el tractat comercial amb el Canadà (CETA) des del País Valencià i Catalunya. Per a alguns dels assistents, han estat vora 24 hores de viatge i és que van eixir a les 6h del matí d’ahir dimarts des d’Alacant i van passar per Cocentaina, València i Castelló fins arribar a Barcelona, on han completat l’autocar activistes de la campanya contra el CETA de Catalunya.



Tal com indica la portaveu d’Esquerra Unida a l’Europarlament, Marina Albiol, “és encomiable l’esforç que aquesta colla d’activistes està realitzant per mostrar a les autoritats europees que aquest −el CETA− s’ha gestat a favor de les grans corporacions i en contra de la ciutadania”.



L’autobús valencià, que ha estat llogat per la delegació d’Esquerra Unida al Parlament Europeu, participa hui en la intensa jornada de protestes i activitats a Estrasburg, on l'Eurocambra ha aprovat el tractat comercial amb el Canadà. Poc després, s’ha dut a terme una gran manifestació contra el CETA a les portes del Parlament Europeu. A continuació, el grup parlamentari de l’Esquerra Unitària Europea (GUE-NGL), al qual s’integra Esquerra Unida, té previst celebrar una trobada dels activistes arribats del País Valencià, Catalunya i Madrid amb eurodiputats d’Esquerra Unida, Podem i Iniciativa per Catalunya i, unes hores després, al voltant de les 19h, l’expedició emprendrà el camí de tornada.





L’objectiu d’aquesta jornada també passa per coordinar les accions a nivell europeu en contra del tractat, que malgrat que entrarà en vigor de manera provisional, encara ha de ser aprovat pels parlaments estatals dels 28 membres de la UE: “Hui tenim una bona oportunitat per establir lligams i contactes a l’hora de coordinar una campanya europea ben contundent, que puga fer arribar a la ciutadania la informació que les institucions europees no difonen sobre els perills del tractat i alhora elevar la pressió perquè els parlaments no donen llum verda a aquest abús de conseqüències irreversibles. A partir de hui ha de començar la fase més intensa de la campanya”.



Marina Albiol: “Les institucions no poden donar llum verda a aquest tractat”



Segons Marina Albiol, “és molt important” mobilitzar-se contra el CETA, “perquè només des de la pressió que puguem exercir als carrers podrem fer veure a les institucions que no poden donar llum verda a un tractat que alterarà les normes que regeixen l’economia per atendre els interessos de les multinacionals en detriment dels serveis públics, dels sectors més modestos i desafavorits, de les petites i mitjanes empreses, de la qualitat de vida i de la protecció de la salut, del medi ambient o de drets bàsics”.