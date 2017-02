Cap a la l’eliminació de la barrera electoral del 5 per cent

Dimecres, 15 de febrer de 2017 a les 16:00h

Esquerra Unida exigeix la reforma abans d'un any de la Llei Electoral Valenciana per a garantir la representativitat de tota la societat valenciana

David Rodríguez: “Defensem la màxima d'una persona un vot per a garantir la proporcionalitat”.

RedactaVeu / València



Aprofitar la conjuntura política actual al País Valencià per fer efectiva la reforma de la Llei Electoral Valenciana i eliminar l’actual barrera electoral del 5 per cent. Eixe és el missatge llançat per Esquerra Unida de cara a fer efectiva aquesta reivindicació històrica abans que puga ser massa tard.



El coordinador d’aquesta formació d’esquerres, David Rodríguez, ha comparegut aquest dimecres davant la Comissió Especial d'estudi respecte a la possibilitat de reformar l'Estatut d'Autonomia del País Valencià en relació a la reforma de la Llei Electoral i el sistema electoral valencià, després de la petició realitzada pel mateix president de les Corts, Enric Morera, per haver superat EUPV en les últimes Eleccions Autonòmiques la barrera del 3 per cent.



Segons paraules del màxim representant d'EUPV, “hem d'aprofitar aquesta conjuntura política per a garantir que en les pròximes eleccions puguen estar vigents les noves lleis de participació electoral i política”. Per açò, -ha continuat- “defensem la màxima d'una persona un vot per a garantir la proporcionalitat”. Amb el repartiment actual d'escons la ciutadania valenciana va triar en les últimes eleccions un diputat per cada 35.000 persones amb dret a vot.



Rodríguez, que ha començat la seua intervenció agraint l'oportunitat oferida a la formació d'esquerres, ha destacat la importància del canvi social que s'ha produït en la Generalitat amb l'arribada d'un govern progressista, “però també és necessari que es produïsca un canvi polític”, ha subratllat.



Per a EUPV caldria reformar l'article 24 de l'Estatut d'Autonomia, “ja que sense açò serà impossible garantir la igualtat de tots els valencians i totes les valencianes”. “Una proporcionalitat adequada seria la de 48 diputats per València, 35 per Alacant, els mateixos que ara, i 12 per Castelló. Encara que, des d'un punt de vista autènticament proporcional, la figura més adequada seria la de la circumscripció única”, ha explicat.





Un moment de la compareixença de Rodríguez davant la Comissió. Foto: EUPV.