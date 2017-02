Dimecres, 15 de febrer de 2017 a les 16:00h

Ara fa un any entrevistàvem Paco Muñoz a sa casa. Entre la llarga conversa deixà caure que tenia coses pendents amb els escenaris. Tenia projectes en ment que volia fer, entre ells, presentar com tocava el seu darrer disc Amics Poetes (Factory Music, 2014). No ho pogué fer per diverses circumstàncies.El 28 d’abril Paco Muñoz torna als escenaris, tal com ens han confirmat des de l’entorn del músic. Aquest concert serà el primer d’una gira que passarà per Alzira, Dénia, Cocentaina, Ontinyent i l’últim serà a València, al Teatre Principal. Sis músics i les veus d’Ina Martí i Josep Aparicio ‘Apa’ estaran amb Paco a l’escenari, interactuaran i cantaran conjuntament amb el cantautor les deu cançons del disc que Muñoz dedica a poetes com Estellés, Martí i Pol, Ibn Jafaya, Mari Ibars, Vicent Salvador, Jacint Maria Mustieles, Antoni Prats o Enric Navarro.