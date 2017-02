Climent: ‘La desídia del Govern és la responsable de la vaga d’estibadors’

Dimecres, 15 de febrer de 2017 a les 16:15h

"El senyor president del Govern o el ministre de torn es posen darrere del plasma i pensen que així les coses s'arreglen"

a les instal·lacions del Port de Castelló juntament amb el president de l'Autoritat Portuària, Francisco Toledo.

Foto: GVA URL curta



Etiquetes

Estibadors, Rafa Climent



Redactaveu / EP / València.



El conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, ha assegurat que és "molt difícil" avaluar l'impacte de la vaga que han convocat els estibadors, de la qual "és responsable la desídia total del Govern, ja que si en 2014 se sabia que s'havia de complir una sentència, el que no es pot és no ser proactiu".



"El senyor president del Govern o el ministre de torn es posen darrere del plasma i pensen que així les coses s'arreglen", ha subratllat Climent, qui ha apuntat que "u ha de ser proactiu i ha de dialogar". "Hi ha hagut una desídia de cara a un problema que té una repercussió en el dia a dia de l'economia i de la gent, i açò no ho podem permetre", ha afegit.



Climent ha realitzat aquestes declaracions en roda de premsa durant la visita que ha realitzat a les instal·lacions del Port de Castelló juntament amb el president de l'Autoritat Portuària, Francisco Toledo.



El conseller confia que la repercussió de la vaga siga "mínima" perquè "la nostra economia està en un moment positiu i creixent, perquè som la comunitat que més està creixent i, fins i tot, anem baixant la taxes d'atur", per la qual cosa "no podem permetre que qüestions de no gestió ens puguen portar a una situació que no siga favorable per a la gent que viu en el nostre territori".



"El Govern és sabedor de la realitat, el que passa és que han estat dos anys quiets i ara han pres la decisió que tots sabem", ha subratllat Climent.



Per la seua banda, el president de l'Autoritat Portuària de Castelló, Francisco Toledo, ha assenyalat que és "lamentable" que s'haja arribat al punt de convocar una vaga, "perquè la sentència del Tribunal de Luxemburg està des de fa més de dos anys i hi ha hagut temps per a cercar una solució consensuada i que no creara conflictes".



Preguntat si la situació pot afectar els treballadors, ha indicat que "la qüestió no són els llocs de treball en número, ja que els estibadors són necessaris i els llocs de treball seran necessaris perquè els ports estan creixent, sinó el canvi de model, que es pot fer més o menys suau".



Respecte als aturs encoberts que han denunciat algunes empreses, el president de l'Autoritat Portuària ha destacat que "sembla que es constata que hi ha hagut una baixada de rendiment global en tots els ports espanyols del 80 per cent, per això m'alegre que haja passat ja, perquè tenen tot el dret a fer la vaga, però els aturs encoberts no són admissibles".



Toledo ha anunciat que aquest dijous mantindrà una reunió amb el Comitè d'empresa "per a veure com podem minimitzar l'impacte de la vaga sobre les indústries de l'entorn", ja que "intentarem que, exercint el dret a la vaga, es limite l'efecte perquè no paralitze l'economia castellonenca".



Pel que fa a les pèrdues que podria patir el sector ceràmic, Toledo espera que "si es garanteix el subministrament de matèries primeres, no hi haja cap efecte secundari sobre el sector", mentre que ha assenyalat que la vaga tindrà "poc impacte" en l'exportació en el Port de Castelló "perquè es fa per contenidor i ací els contenidors ixen divendres, dissabte i diumenge".