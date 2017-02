Compromís vota en contra del CETA i demana que continue la mobilització

Dimecres, 15 de febrer de 2017 a les 17:45h

Després de l'aprovació del CETA en el Parament Europeu, ara han de ser els parlaments dels estats membres els qui ratifiquen l'acord



RedactaVeu / Brussel·les.



El ple del Parlament Europeu ha concedit l'aprovació a la celebració de l'Acord Econòmic i Comercial Global (CETA, en les sigles en anglès) entre Canadà i la UE. Un acord que ara passarà a votació als parlaments dels estats membres per a la seua ratificació.



Sobre el CETA, el representant de Compromís en el Parlament Europeu, Jordi Sebastià, ha declarat que “hui el Parlament ha aprovat el CETA, que entra en vigor de forma provisional. Encara que ara comença un llarg procés pel qual els Estats Membres han de ratificar l'acord perquè el CETA es puga aplicar íntegrament, les mesures aranzelàries entraran en vigor en un curt període de temps”.



L'aprovació del CETA significarà una greu pèrdua de drets en els ciutadans similar a la que es preveia amb el TTiP. En aquesta línia, Sebastià ha assegurat que és “el que denunciem des de fa anys, els mecanismes d'arbitratge, la cooperació reguladora i la liberalització de serveis que inclou són una amenaça per al nostre Estat Social i Democràtic de Dret, per als llocs de treball de milers d'europeus i per a les xicotetes i mitjanes empreses o les Denominacions d'Origen certificades”.



“La pujada de l'extrema dreta a Europa és conseqüència d'una globalització injusta sense regles que està generant pobresa i desigualtat. El CETA aprofundeix en aquesta dinàmica, urgim la UE perquè canvie profundament la seua política comercial i torne a afavorir els marcs multilaterals per al govern del comerç”, ha explicat el representant europeu de Compromís.



“Però insistisc” ha continuat Sebastià: “No tot està perdut, cal mobilitzar la ciutadania europea perquè encara podem aconseguir que els Estats rebutgen el CETA, gràcies a la mobilització social”. El CETA ha de ser ratificat pels estats membres en els seus parlaments, abans de ser finalment aprovat.