València 'té tots els elements' per a la major trobada de còmics, videojocs, cinema i sèries

Dijous, 16 de febrer de 2017 a les 00:00h

A hores d'ara, València és ferma candidata a ser la seu estatal de la Comic Con, en altres paraules, la major trobada internacional al voltant del món del còmic, videojocs, cinema i sèries de televisió del gènere fantàstic, tal com s'ha deduït de la reunió que han mantingut el responsables d'aquest gran esdeveniment, la regidora de Cultura del consistori valencià, Glòria Tello i l'alcalde, Joan Ribó.Però potser molts lectors no coneixen de què va això de la Comic Con o el que podria suposar que una trobada així es poguera fer a València. Per a situar-nos, cal contar que la mare dels ous d'aquest esdeveniment es celebra a San Diego (EUA) on es reuneixen bona part dels implicats en la indústria audiovisual, en concret molts actors de sèries com The Walking Dead o The Big Bang Theory. Però cal destacar els grans patrocinis amb què compta aquest esdeveniment que vénen de diversos canals de televisió i d'empreses que es dediquen al món dels videojocs, cinema o publicació de còmics. Al capdavall és un gran mostrador per a la indústria audiovisual i del còmic, alhora que aportaria un gran benefici per al sector del turisme, ja que es s'aplegaria gent d'arreu d'Europa en una convenció d'aquest estil, ja que actualment sols es celebra Comic Con a Amsterdam Però què es pot fer en aquest tipus de trobades? Doncs, entre altres moltes activitats, els fans poden acudir a sessions fotogràfiques i de firma d'autògrafs dels seus preferits actors, guionistes, directors o dibuixants de còmic, el que provoca una gran afluència de públic. Un bon exemple de les personalitats que podrien passar per una hipotètica Comic Con a València serien les que es estaran en juny a Varsòvia, com l'actor Sylvester McCoy, qui ha estat en Doctor Who i The Hobbit o l'actriu Gemma Whelan de Game of Thrones. O també d'altres que estaran a Rotterdam en març com Daniel Naprous, que és Darth Vader en Star Wars: Rogue One i que també ha treballat a Game of Thrones.