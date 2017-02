Bellreguard acull la gala del primer Circuit de Curses Populars Safor-Valldigna

Dimecres, 15 de febrer de 2017 a les 19:00h

Divendres a partir de les 20 hores a l’auditori municipal es lliuraran els trofeus

L'eixida d'una de les curses populars.

Bellreguard, Curses populars



RedactaVeu / Bellreguard.



Bellreguard acollirà divendres a partir de les 20 hores la gala del primer Circuit de Curses Populars de la Safor-Valldigna, del qual han format part les voltes a peu de 14 pobles i que premia els corredors i corredores més regulars.



En homes, els tres primers classificats han estat Salva Gomar del CA Safor Delikia Sport, Fernando Escrivà, de CA Miramar Fent Cames i Pere Lluís Garcia Reig del CA Automoción Moll. En dones, el triomf ha estat per a Cristina Roselló, del Multiesports Benitatxell, seguida per Bea Morant, de Triatlon.com i Violeta Gómez del CC El Garbí. A més de la general absoluta, hi haurà trofeus per als tres primers de les 16 categories -júnior, sènior i veterans A, B, C, D, E i F- masculina i femenina, així com als 3 primer clubs: l’Automoción Moll, el Safor Delikia Sport i El Garbí.



No obstant això, els que han pujat al pòdium no seran els únics que s’emportaran alguna cosa a casa ja que, una hora abans, es lliurarà una jaqueta als 198 homes i les 65 dones que formen part de la general en haver completat 10 de les 14 curses del circuit.



Per a la regidora d’Esports de Bellreguard, Alícia Boigues, “és una satisfacció acollir una gala que ens convertirà per un dia en la capital de les curses populars a la Safor” i ha volgut donar les gràcies al Club Córrer a Gust de Bellreguard “que són els autèntics amfitrions i mereixen tot el protagonisme”. El primer Circuit de Curses Populars Safor-Valldigna és el resultat de la unió dels organitzadors d’algunes de les proves d’atletisme popular que estaven fent-se altres anys a La Safor i a la Valldigna. Clubs de córrer i ajuntaments, amb la col·laboració de diferents empreses de la comarca, ha fet possible les 14 proves que des de febrer de 2016 fins a finals de gener han recorregut Xeresa, Ador, Simat, Barx, Almoines, l’Alqueria de la Comtessa, Bellreguard, Oliva, Daimús, Ròtova, Beniarjó, Beniflà, Benirredrà i Palmera.





Cartell de la gala. Fotografia: Ajuntament de Bellreguard.