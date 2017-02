L’Olleria acollirà la primera cursa d’obstacles temàtica: l’Egyptian Race

Dimecres, 15 de febrer de 2017 a les 19:30h

L’Olleria albergarà el pròxim 13 de maig la 1a carrera d’obstacles temàtica de tot l’Estat: l’Egyptian Race. Una carrera ambientada en l’antic Egipte en la qual s’hauran de superar, al llarg de 10 quilòmetres, diferents obstacles naturals i urbans ubicats en alguns dels paratges i zones més emblemàtiques del poble. Hi haurà obstacles aptes per a tots els participants, des dels més menuts fins als d’elit, passant pels populars “comptarem amb murs, dunes, trinxeres..., el que volem és que en acabar tots els participants se senten que són autèntics guerrers”, explica Hèctor Valls, director esportiu de l’Egyptian Race.A més, tal com ha explicat David Millán, regidor d’Esports de l’Ajuntament de l’Olleria, “amb l’Egyptian Race inaugurarem oficialment la instal·lació d’obstacles permanent que hem col·locat a l’antic camp de la Solana, i que converteix l’Olleria en un dels pocs pobles de la Comunitat Valenciana que té una instal·lació permanent d’aquestes característiques”.L’Egyptian Race està organitzada per l’empresa Actiesport, amb la col·laboració de l’Ajuntament, a partir de la idea de crear una marca pròpia de curses d’obstacles en la qual s’oferirà als corredors i les seues famílies alguna cosa més que la cursa en si. “Volem que siga una cursa diferent, on els corredors s’ho passen bé, però també les famílies que vénen a acompanyar-los. Hi haurà espectacles, parades de productes... fins i tot els trofeus que donem no seran els convencionals”, afirma Carlos Orozco, gerent d’Actiesport.L’Egyptian Race forma part del circuit de curses d’obstacles de la lliga valenciana classificatòries per al pròxim campionat estatal i per al pròxim campionat Europeu que es disputarà a Holanda. En paraules de Claudi Fogués, representant d'OCRA, “és fonamental que els ajuntaments s’impliquen i donen suport a les curses d’obstacles, ja que cada vegada hi ha més gent que les practica, i que tot i que encara no està considerat com un esport, volem aconseguir-ho”.Es faran diverses tandes de participants, segons les categories i edats: dels 4 als 13, i dividits en quintes correran els Kids, els de 14 i 15 seran els aspirants, i a partir de 16 anys en les tandes d’adults. Les inscripcions estaran obertes fins al 10 de maig a www.crono4sports.es